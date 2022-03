Las historias y el modo de contarlas, además de un escenario de excepción. Serán los protagonistas en el Día Internacional de la Narración Oral, un programa que se celebrará el próximo domingo, día 20, y que invita a disfrutar de dos conocidos narradores en el convento de Santa Clara, el “mejor sitio para contar historias”, afirmó la concejala de Cultura, Carme Fouces, al contener entre sus muros “750 años de historia y de historias. Es un lugar que cada día trae nuevas sorpresas, y esta vez queremos ser nosotros quienes den una sorpresa a Santa Clara”.

Cándido Pazó y Quico Cadaval, dos de los contadores más reconocidos de Galicia, ejercerán de narradores desde la antigua iglesia del convento. Se trata de un espectáculo pensado para el público adulto que arrancará a las 19.30 horas y para el que se exige inscripción previa a través de la web apuntate.pontevedra.gal.

Cuenta con un aforo máximo de 150 espectadores, el plazo para la recogida de nombres se abre hoy a las 15 horas y la inscripción es gratuita.

Por su parte, el público familiar es el destinatario de la otra parte de este programa diseñado en colaboración con el festival Sete Falares. Se trata del Roteiro de contos no Salón do Libro, que tendrá como protagonistas a Bea Campos, Pavís Pavós, Polo Correo do Vento e Raquel Queizás.

Tendrá lugar en el Pazo da Cultura a partir de las 11.30 horas y los niños, sus padres y abuelos podrán acudir sin inscripción previa. “Un evento tan importante como el Salón do libro es el espacio perfecto para esta celebración en el sentido familiar”, aseguró la titular del departamento municipal de Cultura.

Xacobe Rodríguez, de Pavís Pavós, acompañó a la edil en la presentación de las actividades del Día Internacional de la Narración Oral y recordó que la narración no es un arte menor “simplemente utiliza la palabra, algo tan importante como cualquier otra herramienta”.

Explicó que esta jornada celebración surgió en Suecia en el año 1991 “cuando un grupo de contadores de historias decidió conmemorar su vocación, recordando esa noche de equinocio en el que esperaban la llegada de la primavera contando relatos toda la noche”.

La iniciativa consiguió extenderse a todo el mundo, “y hoy y es un día internacional, una fiesta conocida en los cinco continentes”, señaló.

Pavís Pavós y otras asociaciones y grupos pusieron en marcha a lo largo de los últimos años sesiones de cuentos simultáneas que se celebraron en villas, plazas, calles, ciudades... “Este año”, añadió Xacobe Rodríguez, “vamos un poco más allá y hemos programado más de 30 actuaciones en todo el país para ese día, siendo la Boa Vila uno de los lugares escogidos de nuevo”.

Mostró su convencimiento de que “un país que pierde a sus narradores pierde su infancia y su historia”. A renglón seguido, el integrante de Pavís Pavós invitó a todos los interesados a que asistan a los espectáculos de una jornada que “también aprovechamos para reivindicar, tras dos años tan difíciles, la necesidad y la posibilidad de seguir trabajando como contadores de historias”. Hizo votos por que se recuperen las programaciones culturales, que en Pontevedra se reinician pero “en otros lugares aún no dieron ese paso”, lamenta.