Yogures para lamerse el hocico

Todos los beneficios nutricionales que aporta el yogur también los podrán recibir a partir de ahora los perros y los gatos gracias a la innovadora iniciativa de la empresa pontevedresa Dairypet. El pasado fin de semana presentó en Iberzoo ProPet, la feria del sector profesional del animal de compañia más importante a nivel nacional, el proyecto en el que lleva trabajando más de un año: YowUp!, un yogur para mascotas que aún no ha salido al mercado –está previsto que llegue a las tiendas especializadas y a los supermercados en las próximas semanas– y ya está causando sensación.

Detrás de este proyecto está, entre otros, Pablo Gómez, una persona con amplia experiencia en el mundo lácteo tras haber pasado por la dirección de empresas como Clesa y Feiraco. “La idea surge por lo que vemos en algunos países anglosajones, como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, y de nuestros conocimientos en el mundo de los lácteos”, explica este pontevedrés, que apunta que YowUp! “es un producto que ofrece muchas ventajas para el cuidado de los animales”. Y es que los productos lácteos aportan proteínas de alta calidad, omega 3 y omega 6, minerales como calcio biodisponible, fósforo, selenio y zinc y liposolubles (A,D,E y K) y Vitaminas hidrosolubles.

El aumento de animales de compañía en los hogares tanto de España como de Europa hace que los productos destinados al cuidado y alimentación de las mascotas tengan cada vez más relevancia. “Este yogur no tiene grasa, que no es que sea mala para los animales, pero en algunos casos tienen tendencia a la obesidad, y no tiene azúcares añadidos ni lactosa”, explica Pablo Gómez.

Perros y gatos tienen un intestino más corto, no metabolizan igual las vitaminas o azúcares con rapidez y, como consecuencia, pueden acumularse en el cuerpo, algo que no es nada recomendable, de ahí que en este producto no haya azúcar añadido. Además, a los animales no les gusta de forma natural. En cuanto a la lactosa, hay animales que, al igual que los humanos, padecen intolerancia, lo que les provoca diarreas o flatulencias.

Valor nutricional

Tal y como relata Pablo Gómez, YowUp! “cuenta con un prebiótico específico para perros y gatos, además de un valor nutricional y un sabor determinado para ellos”. Estos prebióticos contribuyen, igual que en el caso de los humanos, a que perros y gatos tengan una flora intestinal balanceada y a estimular las defensas de su sistema inmunológico. “Se aconseja que se mezcle con el pienso seco, porque al tener una humedad alta es interesante para el tránsito intestinal”, explica el empresario pontevedrés, que también apunta que “este yogur natural no necesita frío, aguanta hasta 16 meses, y va en un envase “babyfood”, con tapón dosificador, para facilitar su consumo”.

En cuanto al valor nutricional, las proteínas que contiene el yogur son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular y de la estructura ósea. Además, también es fuente de calcio, un mineral que da forma a los huesos del perro y del gato, así como para ayudar al corazón a latir, contribuir a que la sangre se coagule y a los músculos y nervios. El cuerpo no produce calcio, por lo que el consumo de productos lácteos ayudará a que los animales no vean debilitada su estructura ósea, sobre todo en las etapas maduras de su vida.

Premio al producto más innovador en la feria de mascotas más importante de España

El primer reconocimiento que ha recibido el YowUp! ha sido el premio al producto más innovador que otorga Iberzoo ProPet, la feria del sector de los animales de compañía más importante de España y que se celebró el pasado fin de semana en Madrid. “Llevamos más de un año trabajando en el proyecto, testando el producto y el fin de semana fue su nacimiento oficial. Que nos den ese premio es un estímulo para seguir trabajando y también una forma de visibilizarnos”, señaló Pablo Gómez. El empresario pontevedrés calcula que en las próximas semanas saldrá al mercado este producto único en España y Europa, estará en tiendas especializadas, en supermercados y disponible en venta online. “Hicimos las pruebas en Francia y ahora nos queda el examen final: que le guste a sus consumidores, los animales”, bromeó Gómez.