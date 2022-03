Algo más de una treintena de alumnos de diferentes nacionalidades, entre ellas polaca, portuguesa, rumana y griega, además de estudiantes locales del IES Luís Seoane de Pontevedra participaron en el Concello en el “Encontro dos estudantes do Erasmus Plus Seed Sustainability and citizenship: the Education Challenge for the future”, en el que tuvieron ocasión de compartir impresiones sobre la movilidad sostenible y el futuro del diseño urbano de las ciudades.