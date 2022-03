El parón de la flota atemoriza a las pescantinas

La subida de precios en la energía y los combustibles ha desencadenado un efecto dominó que afecta al sector pesquero, desde el momento en el que el barco sale a faenar hasta que el pescado llega a casa del consumidor.

En esa cadena, uno de los eslabones más afectados es el de los placeros y placeras de Pontevedra y Marín, que afrontan con incertidumbre las próximas semanas ante la inminente decisión de que la flota de bajura de la ría de Pontevedra pare de forma indefinida su actividad por la subida en los hidrocarburos.

La decisión, por el momento, se cierne como una sombra sobre ambos mercados de abastos, con muchos vendedores plenamente conscientes de que no les quedará más remedio que cerrar sus puestos de manera temporal si los barcos no trabajan.

“Al subir el gasoil, los barcos no pueden vender el pescado barato. Es un círculo, porque si lo venden barato no les renta ir a trabajar, y la gente no lo puede comprar caro porque no tienen para pagar. Es una cadena”, comenta Jaime.

“En nuestro caso, estamos trayendo pescados más económicos o menos cantidad. Las ventas están flojitas últimamente, la verdad, al subir todo”, explica este placero, sobre las subidas de precios, que percibe un cambio desde hace meses, mucho antes de que estallase la guerra en Ucrania. “Si los ingresos son los mismos y los gastos son mayores, ¿qué hacemos?”, recalca, perplejo ante unas subidas en los precios que no paran de escalar.

“No compro pescado más barato, pero es que subió muchísimo, desde hace dos o tres meses subió una barbaridad”, señala Lina.

Tanto en Marín como en Pontevedra, el desconcierto se palpa entre los vendedores de pescado fresco y marisco, que tienen claro que van a ajustar en sus compras todo lo que puedan, ante una subida radical para muchos de los comerciantes.

“Yo tengo claro que voy a comprar lo justo, porque los precios están por las nubes y no se puede”, comenta Amalita.

Amenaza de cierre

El amarre de la flota pesquera en toda Galicia, pero especialmente en la ría de Pontevedra, es prácticamente una realidad, según el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, que afirmó que es “inevitable”, con unos costes en el gasóleo “insoportables e inasumibles”.

Por otro lado, Rosas incidió en el hecho de que “si para todo el transporte, el mercado local no sería capaz de absorber toda la producción que llevamos a los puertos”.

Pero el cese de la actividad pesquera repercutirá enormemente en los mercados de abastos, que se plantean cerrar en el momento en el que el pescado no llegue a puerto y se acabe el suministro habitual, ya encarecido y reducido por diversos motivos.

“Como sigamos así y paren los barcos, va a ser terrible. Nos va a afectar muchísimo. Tenemos un miedo terrible”, señala Lina, con décadas de experiencia en el mercado, al mismo tiempo que elucubra que la situación solo va a ir a peor.

“Si paran los barcos, no tenemos dónde comprar porque no hay pescado. Tendremos que cerrar todo. Y esto nos perjudica a todos. A los barcos, a nosotros y a los clientes” , contextualiza.

Los comerciantes, por el momento, procuran paliar en la medida de lo posible las subidas en toda su cadena de intermediarios, pero en ocasiones resulta imposible y no hay más remedio que acoplarse a la tendencia.

“Si antes vendías a 10, ahora tienes que hacerlo a 12, 14 o incluso 15. Ese es el problema. Y la gente te intenta regatear un poco, pero al final saben que esto es lo que hay y que las condiciones son las que son”, añade Amalita, que tiene bien claro lo que va a hacer si la flota frena en seco la producción.

“Si veo que hay poca cosa y sé que aquí no la voy a defender, cierro el negocio y me voy hasta que esto se solucione. Lo tenemos ya decidido, porque no va a compensar”, concluye.

“Estas subidas no son por la guerra”

Varios placeros y placeras de Marín y Pontevedra no dudan en señalar que, aunque desde que se produjo la guerra en Ucrania ha habido subidas en los precios, esta situación de incrementos continuos ya se venía dando desde hace meses. “Desde hace dos o tres meses, el pescado ha subido una barbaridad. Muchísimo”, recalca Lina, desde su puesto en Marín, temiendo que esta progresión en el precio acabe con el comercio en el Mercado de Abastos. “Ahora mismo estamos comprando lo justo, porque el pescado está por las nubes. Estas subidas no son por lo de Ucrania”, afirma.