El mercado inmobiliario creció en el último año un 40% en la ciudad con 745 viviendas vendidas

Este crecimiento se reproduce en toda la comarca, con 1.781 compras en los 14 municipios, lo que supone que hubo 514 operaciones más en solo un año. Pero si la subida es destacada en todo el territorio, el balance de Sanxenxo es espectacular. Se ha pasado de los 290 pisos vendidos en 2017 a los 431 actuales. Son además 172 más que en todo 2020, lo que acerca el crecimiento a casi el 70% en solo doce meses.

La principal prueba de que el mercado inmobiliario parece despegar es la proliferación de grúas de construcción en el paisaje urbano, especialmente en Pontevedra y Sanxenxo. En este último caso, una de las promociones más significativas es la que ocupa el solar de la antigua discoteca Zoo, con 57 viviendas a cargo de la promotora AEDAS Homes. En Pontevedra proliferan las promociones en el entorno de Eduardo Pondal y Doce de Novembro, en los antiguos terrenos de Tafisa, en Valdecorvos, A Parda o en la calle Josefina Arruti, por citar algunos casos.

Los proyectos de rehabilitación y reformas se convirtieron en líderes del sector en 2019, 2020 y también en 2021, a causa de la pandemia y de los comportamientos de muchos propietarios, que decidieron acondicionar sus casas y abordar mejoras en sus domicilios para ganar confort ante la posible persistencia del coronavirus y sus variantes. Las rehabilitaciones representaron en 2020 el 59% de los expedientes de obras registrados en Coatpo. Y el restante 41% fue obra nueva. Durante el año pasado las reformas bajaron hasta el 56%; y las promociones nuevas subieron hasta el 43%. Por ejemplo, el último trimestre de 2021 registró en la provincia de Pontevedra 167 expedientes de dirección de obras nuevas, de un total de 283. En esos tres meses la balanza se inclinó, por primera vez en un trimestre de los últimos años, a favor de las nuevas promociones, que representaron el 59% del total, según el Colegio de Arquitectos Técnicos.

Este balance coincide con los datos oficiales del Ministerio de Transportes, que no solo se registran en Pontevedra y Sanxenxo, si bien ambos municipios acaparan el 66% de todas las operaciones del pasado año en la comarca: 1.176 pisos vendidos de un total de 1.781. Pero también se sacudió el árbol en Poio, ya que en doce meses se pasó de 124 a 215 compraventas y en Caldas, con un espectacular aumento, de 47 operaciones en 2020 a las 75 de 2021. También son significativas las cifras de Cerdedo-Cotobade (se pasó de 28 a 36 compras). Al respecto, el Concello dice haber detectado un creciente interés entre parejas jóvenes para adquirir propiedades inmobiliarias en el municipio, si bien todas son de segunda mano, ya que la obra nueva en ese territorio es muy escasa.

En el otro lado de la moneda aparece Marín, que perdió fuelle el pasado año. Se vendieron, según el ministerio, 131 pisos, cinco menos que en el ejercicio anterior, Moraña, Ponte Caldelas, Portas y Vilaboa también presentan un balance negativa, al contrario que Barro (de 11 a 32), Campo Lameiro, A Lama o Cuntis.

La ciudad de Pontevedra cerró el año 2021 con un precio medio oficial de la vivienda de 1.293 euros por metro cuadrado, según los datos del Ministerio de Transportes, basado en las 219 realizadas en el último trimestre del pasado año. De este modo, el municipio capitalino ha registrado en solo doce meses un aumento de precios próximo al 8%, ya que a finales de 2020 la cifra oficial del mismo ministerio se situaba en unos 1.200 euros por metro cuadrado. Así, Pontevedra regresa a niveles de hace una década. A finales de 2012 también se rondaban los 1.300 euros.

Sobre la base del balance ministerial, Pontevedra acumula cuatro años consecutivos de incremento de los precios. Desde 2017, cuando se registró el nivel más bajo (apenas 1.020 euros por metro cuadrado), el incremento se cifra en cerca de un 30%. No obstante, los 1.300 euros actuales aún están lejos de las cifras que se pagaban hace tres lustros, ya que el ministerio establecía la tasación oficial de 2007 en poco menos de 2.000 euros.

El Rexistro de Demandantes de Viviendas de la Xunta registra desde el inicio del año una tendencia a la baja. Si a principios de enero estaban inscritas 1.250 familias en ese listado del Instituto Galego de Vivenda e Solo en toda la comarca (968 de ellos en Pontevedra), ahora son 1.197 (928 en la capital). La situación puede variar en los próximos meses, ante el anuncio de la Xunta de ejecutar un nuevo edificio de pisos de promoción pública en Valdecorvos. El IGVS tiene este año en fase de proyecto o en construcción un total de 109 viviendas protegidas en ese barrio: 76 que construirá la Xunta, cuyo proyecto se licitará esta primavera, y otras 33 en dos parcelas de suelo residencial que fueron adjudicadas en el año 2020 a una cooperativa privada para su desarrollo. Además de estas dos promociones, con una inversión de 11,65 millones de euros está previsto un concurso de suelo residencial que convocará este año Xestur, que incluirá dos parcelas más, localizadas también en Valdecorvos, con la previsión de construir 104 viviendas protegidas.

Comienza a aflojar la segunda mano: uno de cada cinco pisos adquiridos es nuevo

El mercado de la segunda mano aún es dominante en la ciudad y en toda la comarca, pero ya no con los índices de hace unos años. Hubo ejercicios en los que apenas el 5% de todas las operaciones correspondían a pisos sin estrenar y las residencias usadas copaban las transacciones. La explicación parece sencilla: Durante toda la crisis económica no se edificó ninguna vivienda y los precios de las disponibles escapaban de casi todos los bolsillos, por lo que la única opción era la segunda mano. Pero parece que esa tendencia comienza a variar. Así, de las 745 viviendas vendidas el pasado año en la ciudad de Pontevedra, 146 eran nuevas, es decir, una de cada cinco (el 20%). El porcentaje es aún más elevado en Sanxenxo, con el 23% de pisos sin estrenar. En cambio, no se vendió ninguna nuevo el pasado año en Campo Lameiro, Cuntis, A Lama, Moraña, Ponte Caldelas y Portas.