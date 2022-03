El traspaso del Hospital, del Concello a la Diputación

La aprobación del Estatuto Provincial en marzo de aquel año por el Gobierno de Primo de Rivera, que amplió la autonomía financiera y administrativa de las diputaciones, propició un marco negociador para acabar con aquella situación anacrónica. A partir de entonces, la Diputación tenía que disponer de un centro sanitario propio para atender su labor benéfico-asistencial y la primera opción, antes de contemplar su construcción, fue un acuerdo con el Concello para el traspaso de su Hospital, nacido de la Fundación Pérez Fiota y heredero del antiguo hospital San Juan de Dios.

El alcalde Mariano Hinojal y el presidente Daniel de la Sota abrieron a mediados de 1925 unas conversaciones tendentes a solucionar ambas cuestiones: el incremento del precio por estancia y el traspaso del centro. Concello y Diputación formaron a tal fin una comisión mixta, encabezada por sus máximos responsables.

Desde el primero momento, uno y otro dejaron claros sus propósitos para evitar una interpretación errónea y acallar cualquier maledicencia. Nunca hablaron de una compra-venta pura y dura del Hospital, sino de un traspaso en su administración, salvaguardando la propiedad del inmueble. Lamentablemente, no todos entendieron bien dicha cuestión y por ese motivo, el asunto trajo mucha cola, incluso después de formalizado el acuerdo.

La cesión se planteó de forma que ganaban ambos organismos. Por un lado, la Diputación evitaba el gasto mayor que suponía la construcción de un nuevo centro sanitario. Y por el otro lado, el Concello soltaba el lastre que producía una institución deficitaria y, al mismo tiempo, ingresaba una cantidad sustancial en sus maltrechos caudales. El propio Hospital se beneficiaba por pasar a depender de una entidad más potente, tanto económica como administrativa, con el consiguiente provecho de pacientes y médicos.

En caso de falta de acuerdo, uno y otro también perdían igualmente. El primero, porque tenía que invertir bastante más dinero para contar con ese hospital propio. Y el segundo, porque no podía sostener su centro sanitario si perdía a su principal cliente y sostén económico.

Con las espadas en alto, el Concello aprobó unas condiciones al cabo de algunos meses para enmarcar el traspaso de la gestión del Hospital, que la Diputación rebajó luego dentro del comprensible toma y daca de cada parte.

Además de una minuciosa valoración del dinero municipal invertido en la construcción y dotación del centro asistencial hasta aquel momento, así como la forma de pago de dicha indemnización, también se hiló muy fino sobre la inscripción del inmueble a nombre de su histórica fundación, su dependencia orgánica y su uso futuro en caso de perder la condición sanitaria.

A finales de 1926, el pleno municipal cerró definitivamente las bases negociadoras, aunque el acuerdo contó con los votos contrarios de Emilio Tilleiro, José Dapena y Maximino Agra. Los tres concejales justificaron su tajante negativa a desprenderse del Hospital en base a la pérdida de un bien propio, a la considerable merma del patrimonio municipal y al notable deterioro del prestigio del propio Concello. Así lo entendieron ellos.

Tras el acuerdo entre las dos instituciones, quedó pendiente la preceptiva autorización de Ministerio de la Gobernación como escollo final. A Madrid viajaron entonces Hinojal y La Sota con la finalidad de explicar el acuerdo y urgir su aprobación.

Las gestiones parejas del presidente y de alcalde resultaron fructíferas, porque una Real Orden fechada el 25 de febrero de 1927 autorizó definitivamente al Concello el traspaso del Hospital a la Diputación. De las 645.000 pesetas solicitadas por el primero al segundo como cantidades invertidas en su construcción y posterior dotación, la cifra final se redujo a 608.520,47 pesetas pagaderas en seis anualidades.

No obstante, la clarificación de la propiedad del edificio, así como su dependencia de la Fundación Pérez Fiota, retrasaron la entrega del centro sanitario y engordaron mucho el expediente abierto. Un año largo emplearon los organismos implicados en desbrozar aquella tramitación tan angosta.

Superadas mil y una vicisitudes, la Diputación se hizo cargo del Hospital la tarde del 31 de julio de 1928. Un acto celebrado en una amplia galería contó con la presencia de nutridas representaciones, provincial, municipal y sanitaria.

El alcalde Hinojal subrayó en su discurso la potente inyección que el traspaso suponía para la economía municipal. Y el presidente La Sota habló de una etapa nueva para el Gran Hospital, su futura denominación.

El presidente de la Diputación aprovechó la ocasión para dejar las cosas muy claras: “El Hospital Municipal -subrayó- solo tenía el nombre de tal por la gerencia del establecimiento; porque en cuanto al número de enfermos y a su sostenimiento, debía ser considerado como eminentemente provincial. Resultaba además que el Ayuntamiento no podía sostener el Hospital, ni la Diputación podía atenderle. Este estado de cosas cesa hoy”.

Tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, el legado de la corporación provincial encabezada por Daniel de la Sota sufrió una campaña incomprensible que puso en cuestión todo su legado: la Misión Biológica, el Museo, la Caja de Ahorros y, por supuesto, la cesión del Hospital. En este caso, llegó a hablarse de una “expoliación” y por ese motivo se planteó su reversión durante la República con bastante insistencia.

Como resulta obvio desde la perspectiva actual, aquel vergonzoso acoso y derribo fracasó por su propia dinámica revanchista e injustificada.

Arturo Rey pleiteó sin éxito su reversión

En cuanto el Ayuntamiento acordó traspasar la gestión del Hospital a la Diputación, inició Arturo Rey Juncal su lucha para bloquear su aprobación. No fue el único pontevedrés contrario a que una institución egregia perdiera su carácter municipal, pero sí fue el único que judicializó el caso a título particular. El reputado joyero y relojero presentó un recurso ante el Tribunal Provincial de lo Contencioso-Administrativo, y poco después hizo lo mismo cuando la corporación municipal incluyó en un presupuesto extraordinario una partida de 550.000 pesetas, la mayor parte del dinero de la Diputación a percibir por el Concello. Este segundo pleito se resolvió antes que el primero, y el tribunal dio la razón al demandante por la sencilla razón de que el trasvase no estaba totalmente oficializado. Aquel contratiempo enfadó mucho al alcalde Hinojal y su corporación. Sin embargo, a la postre solo resultó una victoria pírrica. Arturo Rey sufrió un fuerte revés por partida doble con el pleito inicial. El citado Tribunal Provincial primero y después el Tribunal Supremo fallaron en su contra y, además, lo condenaron a pagar las costas. Esta última parte supuso un duro quebranto a su economía particular, amén del lógico golpe moral. Ante una carta pública de Álvaro Losada Fernández en defensa del traspaso del Hospital durante la Dictablanda de 1930, donde calificaba de “beneficiosa” la operación para todas las partes, Diputación, Concello y enfermos, Arturo Rey no dejó de expresar de nuevo su idea contraria. Incluso se aventuró a comentar con ironía que “los concejales que hicieron la cesión del Hospital, no harían lo mismo con sus bienes”. No obstante, prometió no volver a la carga hasta que hubiera “plenas garantías constitucionales”. El advenimiento de la República situó a Arturo Rey como primer teniente de alcalde y diputado provincial al mismo tiempo; es decir con mando en ambos organismos. Y en cuanto tuvo ocasión, reclamó en el Ayuntamiento una gestión amistosa ante la Diputación para que el Hospital volviera a ser “del municipio y no de la provincia”. Llevado por el entusiasmo de aquellos primeros días de vino y rosas, el alcalde Bibiano Fernández Tafall llegó a anunciar qué, en caso de recibir una respuesta negativa, procedería a incautarse del centro “sin ningún miramiento”. El Concello tomó durante los dos años siguientes hasta cinco acuerdos pidiendo la reversión del traspaso del Hospital, sin lograr el resultado apetecido. La Diputación jamás se negó a atender tal solicitud, pero tampoco dio ningún paso en firme para proceder en consecuencia. Harto de tanto pretexto y de tanta desidia, Aurelio Marzoa Maceiras -uno de los concejales más incisivos- propuso al pleno municipal la incautación fulminante. Entonces, el alcalde se mostró más templado que en la ocasión anterior, y Joaquín Poza Juncal obtuvo un respaldo unánime a su propuesta de encargar un estudio sobre los medios económicos disponibles para el mantenimiento del Hospital por parte del Concello. Finalmente, ambos organismos dejaron la resolución del peliagudo asunto en manos de una comisión mixta que, como casi todos los entes de dicha naturaleza, no cumplió su cometido. Arturo Rey Juncal falleció a finales de 1935 sin ver colmado su viejo anhelo, que luego cayó en el olvido.