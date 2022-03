“Es probable que este virus alcanzase el tope de mutaciones”

“Tenemos que estar muy orgullosos del programa de vacunación. Es lo que facilitó que ahora estemos en una situación tan buena”. El jefe de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, Adolfo Baloira, hace un balance de los dos años de pandemia en el área sanitaria en un momento de estabilización del coronavirus.

– Al cumplirse dos años de pandemia, ¿qué balance hace?

– Pasamos por varias etapas. La primera oleada no nos la creíamos y después nos sorprendió por su agresividad y un volumen de pacientes que fue incrementándose rápidamente. Llegamos a tener todo el Hospital Montecelo ocupado por COVID. El aspecto positivo fue que todo el hospital se centró en esto y todo el mundo arrimó el hombro. Como no sabíamos mucho de la enfermedad fue una etapa de ensayar fármacos. Destacaría los pacientes a los que les pusimos el antiviral Remdesivir. Poco a poco fue disminuyendo el número de enfermos, tanto en domicilio como en el hospital. También hay que decir que por aquel entonces ingresábamos quizás más de lo que era necesario. Hubo muy pocos fallecidos y estábamos razonablemente contentos. Lo que nos sorprendió negativamente fue que en el mes de agosto empezó a repuntar y poco tiempo después apareció la variante alfa, la británica, mucho más agresiva y transmisible. Con ella tuvimos más mortalidad. Fue peor que la primera etapa porque nos colapsó la UCI, con más de 40 en críticos. Además, empezaba a notarse el cansancio de toda la gente. Se abrió una pequeña puerta a la esperanza cuando se conocieron los primeros resultados de las vacunas. La vacunación nos dio mucha esperanza, fue un momento muy positivo a partir de febrero de 2021. Fue rápida, pero no tanto como nos gustaría, porque no había disponibilidad de vacunas. Tenemos que estar muy orgullosos del programa de vacunación, que es el que ha cambiado la historia natural de la enfermedad. Fue excelente y trabajó mucha gente en ello. Es lo que facilitó que ahora estemos en una situación tan buena.

Tenemos una sanidad excelente, pero a nivel de recursos humanos tendríamos que cambiar algunas cosas, mejorarlas

– Entonces aparece la variante ómicron...

– Ha llegado en un momento en el que ya había un porcentaje muy elevado de vacunación, por eso aunque es más transmisible no tiene tanto impacto en la gravedad.

– ¿Dónde estamos ahora?

– En la fase de cierta estabilización de la enfermedad y a lo mejor de cierta banalización, que quizá no es bueno, aunque también es muy entendible, porque la gente necesita empezar a hacer una vida normal. Hemos perdido quizá un poco de más el miedo al virus. Es bueno ir normalizando, pero sin olvidar que sigue ahí el virus.

– En base a sus conocimientos, ¿se puede predecir en cierto modo qué va a ocurrir?

– Es muy probable que este virus haya alcanzado el “tope” de mutaciones que lo hagan cambiar mucho. A lo mejor unas pequeñas puede haber, pero con el alto porcentaje de población vacunada y las que ya han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos, es difícil que pueda cambiar mucho. Si eso ocurriese ya sería otro virus diferente, ya no sería un SARS-COV-2.

El programa de vacunación es el que ha cambiado la historia natural de la enfermedad. Fue excelente

– Es indudable que la responsabilidad de la población al vacunarse ha sido clave.

– Yo creo que en general la gente se ha portado bastante bien. No es fácil estar dos años con restricciones. Y aunque ha habido botellones y otras historias, en el fondo no ha sido tanto. Fuimos probablemente el único país que tuvo un confinamiento ultraestricto, y se llevó sin que hubiera prácticamente ningún problema. Las mascarillas se han utilizado bastante bien...

– ¿Y a nivel sanitario? ¿Qué destacaría de la situación actual?

– Están saliendo algunos fármacos que creo que van a ser relativamente eficaces para tratar el virus, sabemos mucho mejor cómo tratar a los pacientes y hemos desarrollado estas unidades de cuidados respiratorios intermedios, las UCRI, que han evitado la intubación de muchos enfermos... En general, soy optimista.

– ¿Está cercano el momento de quitarnos la mascarilla?

– En espacios abiertos creo que no hay ningún problema. En interiores es diferente. Probablemente, poco a poco podremos ir dejándola. Yo diría que por ahora debería mantenerse en lugares muy concurridos en los que no vayamos a estar mucho tiempo, como en las tiendas o supermercados.

Las secuelas pulmonares significativas que alteren la calidad de vida del paciente son algo excepcional

– ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes que presentan los pacientes que pasaron el COVID?

– Se puede hablar mucho de esto. En la mayor parte de los casos son psicosomáticas, por ansiedad, por miedo. El único síntoma que persiste durante mucho tiempo, hasta un año, es la pérdida de olfato. El dolor de cabeza, si pasa de dos o tres meses, ya no se puede atribuir al COVID. En cuanto a las secuelas pulmonares significativas que alteren la calidad de vida del paciente es algo excepcional. Vemos a veces pequeñas cicatrices en los pacientes más graves, pero que no tienen relevancia.

– ¿Cuál es el perfil de los hospitalizados actualmente por coronavirus?

– La mayor parte son pacientes que están con tratamientos inmunosupresores u oncológicos. También alguno que no está vacunado. Excepcionalmente, alguno vacunado con factor de riesgo que puede llegar con neumonía.

– ¿Algún reflexión final?

– Tenemos una sanidad excelente, pero a nivel de recursos humanos tendríamos que cambiar algunas cosas, mejorarlas, porque se ha saturado muchísimos a los profesionales sanitarios. Si tenemos otro episodio de estos, podemos llegar al límite. En Atención Primaria hay una escasez de médicos tremenda. En Neumología es casi imposible encontrar neumólogos.