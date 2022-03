La pandemia dos años después: “Tras 50 días ingresado, me dijeron que seguía vivo de milagro”

Los recuerdos que guardan los primeros hospitalizados por COVID del área sanitaria, en el año 2020, son el fiel reflejo de lo dura que fue la pandemia cuando el desconocimiento de la enfermedad era muy grande, tanto a nivel de los profesionales como de la población en general. El pontevedrés Marcos Pérez Tajes, de 46 años, es uno de ellos. Contrajo el virus en 2020 y estuvo ingresado 50 días que le cambiaron la vida, hasta el punto de que se ha visto obligado a solicitar la invalidez. Los médicos llegaron a decirle que seguía vivo “de milagro”.

En abril de 2020 a este vecino de la parroquia pontevedresa de Marcón le diagnosticaron en la sanidad privada una sarcoidosis por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias en los pulmones y en los ganglios linfáticos. Tras ciertas complicaciones al hinchársele las piernas y sufrir una desestabilización en general, con una importante subida de azúcar, que le ha dejado diabético, fue hospitalizado, pasando casi dos meses ingresado. Durante ese período, como la cosa no iba bien, le realizaron las pruebas del coronavirus, dando positivo. Fueron días muy dolorosos en los que llegó a perder 20 kilos de peso.

Tras recibir el alta decidió cambiarse a la sanidad pública. “Lo primero que me dijeron era que era muy probable que hubiese sufrido un infarto. El neumólogo que me vio en el Hospital Provincial me aseguró que me tenían que poner dos stents y que estaba vivo de milagro”, recuerda.

Pero no fue la única secuela que le quedó, ya que en Nefrología le aseguraron, tal y como explica él a FARO, “que los riñones me habían quedado más pequeños de lo normal”.

Por si fuera poco, en el brazo izquierdo perdió la movilidad y en las piernas ha tenido que hacer rehabilitación y ahora se somete a pruebas de esfuerzo. “No soy capaz de caminar lo que caminaba antes; tengo que parar muchas veces”, confiesa.

Esto le ha afectado de tal modo a nivel laboral que tuvo que cerrar su negocio de ganadero en el que él era la cuarta generación y ha pedido la invalidez.

“Toda mi vida tratando con animales y nunca tuve problemas, y viene este virus...”, se lamenta.

El contagio de Marcos Pérez se produjo en el ámbito familiar. También su madre resultó positiva con anterioridad. Sin embargo, Manuela Tajes, de 70 años, pasó la enfermedad de modo mucho más leve.

“Un día noté que tenía diarrea y una sensación de sequedad en la boca muy rara, y que me faltaba el gusto y el olfato. También me dolía el estómago. Me di cuenta de que era el coronavirus”, cuenta ella, que, pese a su edad, no sufrió complicaciones.

Sí reconoce que la pandemia la ha cambiado, pero en otro sentido, el de la prudencia, porque a día de hoy sigue teniendo miedo. “Yo era muy activa, siempre yendo a algún balneario, a comidas, de viajes... pero con todo esto se me quitaron mucho las ganas. Hay que cuidarse porque esto no es una broma”, afirma.

De igual modo, su hijo, recuerda a todos aquellos que siguen negando el virus o no quieren vacunarse que “las vacunas salvan vidas”. “Es importante vacunarse, por el bien de un mismo y de todos los que te rodean”, concluye.

Dos años de COVID: seis olas, 263 muertos y 60.000 contagios

La alarma saltaba el 8 de marzo de 2020 en el área sanitaria, pero la confirmación no llegaba hasta el día siguiente: el Hospital Montecelo aislaba a un paciente por COVID-19. Era el primer caso en Pontevedra y OSalnés, ya que si bien fue ingresado en el centro sanitario de referencia de la capital, se trataba de un vecino de Meis. Era un hombre de 45 años y de profesión transportista que se había contagiado con el virus en un viaje laboral a Madrid, donde por aquel entonces ya había 500 positivos. En cuanto a la comunidad gallega, eran 27.

Como es evidente, la noticia generó en aquel momento mucho nerviosismo entre la población, que nunca pudo llegar a imaginar que el COVID llegase a provocar una pandemia mundial y seis olas. En el área sanitaria en estos dos años resultaron contagiadas 59.726 personas, de las cuales 263 fallecieron por complicaciones de la enfermedad, la mayoría de avanzada edad.

Plan de contingencia. Marzo 2020. En cuestión de una sola semana, los casos activos en Pontevedra y OSalnés subían a 13, de los cuales cinco de ellos estaban hospitalizados. Esto provocó que el Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, pusiese en marcha su plan de contingencia contra el coronavirus. Una de sus claves era el establecimiento de un circuito de aislamiento en los servicios de Urgencias.

Todos los casos vinculados a Madrid. Todos los casos positivos del área sanitaria durante los primeros días de marzo de 2020 estaban vinculados a Madrid. Entre ellos, además del transportista de Meis, figuraban un octogenario que había llegado a la comarca a descansar en un balneario, una médico internista de Montecelo y una trabajadora de la Administración pública, que habrían viajado a la capital española. También varios políticos: la diputada del PP Ana Pastor y el concejal de Marín Pablo Novas, del mismo partido.

El primer fallecido: un hombre de 81 años. Con el conocimiento de la primera muerte por el virus aumentó el miedo entre la población del área; el Estado de Alarma había sido decretado por el Gobierno central un día antes, el 14 de marzo de 2020 (y que duraría hasta el 9 de mayo de 2021).

Falta de material de protección. Las primeras semanas fueron durísimas para el personal sanitario del CHOP, debido a la escasez de mascarillas y de equipos de protección contra el virus. Comienzan a manifestar sus quejas públicamente.

Las cifras récord de la primera ola. Los dos puntos de inflexión de la primera ola en el área sanitaria fueron 576 casos activos, 114 personas hospitalizadas y un total de 16 fallecidos hasta el mes de junio.

1.267 casos en noviembre de 2020. Las cifras de positivos activos sufrieron altos y bajos desde el verano del primer año de la pandemia, alcanzando una de las más elevadas a mediados de noviembre. En cuanto al número de fallecidos en ese momento era de 42. El año concluía con 80 muertos desde el mes de marzo.

Comienza la vacunación rozando el 2021. El 29 de diciembre de 2020 comienza la vacunación de la población, iniciándose por la de las residencia de la tercera edad. La Servisenior de Vilagarcía fue la primera. En febrero de 2021 se dio el salto a los mayores de ochenta años no residentes en centros. La pontevedresa Eva Jiménez del Río, de 88 años, fue la primera en inmunizarse en el centro de salud Virgen Peregrina. Pasados los meses se irá ampliando al resto de la población, incluidos los niños hasta principios del actual 2022. Por el momento, la población adulta en general cuenta con dos o tres dosis de la vacuna, en función del laboratorio, salvo aquellos que pasaron la enfermedad.

148 fallecidos en todo 2021. El año 2021 supuso varias olas del COVID, con sucesivas variantes del virus, unas más agresivas que otras, como la alfa, o británica, y la delta. En los doce meses se produjeron 148 fallecidos en Pontevedra y O Salnés, con días terribles en los que la Consellería de Sanidade llegó a comunicar hasta seis en una sola jornada. La cifra de decesos acumulados desde el inicio de la pandemia se situó en 228. Además, el 1 de febrero se reportaban 161 hospitalizados con la enfermedad (31 de ellos en la UCI), número no superado desde entonces.

La quinta y la sexta olas. Se dio por iniciada la quinta ola en el verano del año pasado. Alcanzó su punto de positivos activos máximo el 28 de julio de 2021, con 3.041. Sin embargo, la hospitalización registró un máximo de 50 personas, muy pocas de ellas en la UCI. Por su parte, la sexta ola, que comenzó su escalada el pasado mes de noviembre, se caracterizó por ser predominante la variante ómicron, especialmente contagiosa. Con ella se superaron todos los récords: 9.260 casos activos a la vez en el área sanitaria el 21 de enero de 2022. En cuanto a los hospitalizados, hubo un máximo de 107 simultáneos el 15 de febrero.

35 muertos en lo que va de año. En lo que va de 2022 se han producido 35 muertes con positivos en coronavirus. Con ellos se alcanza la cifra de 263 desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia.

2.326 positivos a día de hoy. Los últimos datos facilitados por la Consellería de Sanidade aseguran que en Pontevedra y OSalnés hay 2.326 casos activos de COVID, así como 44 personas hospitalizadas.