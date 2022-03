“Vienen personas que lo han perdido todo”

“Estamos viviendo muchas emociones, tanto nosotros como ellos; son personas que no vienen de excursión, vienen de una guerra y lo han perdido todo”, explica Mónica Gándara, promotora del convoy solidario que trae desde Polonia a 18 refugiados de Ucrania. La expedición prevé llegar hoy a Caldas de Reis, donde serán recibidos por organizadores de la iniciativa y por representantes del Concello.

Los refugiados, entre los que hay un bebé de 6 meses y también abuelos, tienen ya asignado un hogar en el que residirán. Pertenecen a familias de la comarca, que ceden voluntariamente una parte de sus hogares a estas personas durante el tiempo que lo necesiten.

“Algunos llegan con lo puesto”, como apunta Mónica Gándara, por lo que el colectivo de voluntarios también agradece donaciones de todo tipo de productos de primera necesidad: medicamentos, carritos de bebé, ropa nueva... En este convoy vienen grupos familiares que lo han dejado todo atrás, huyendo de las bombas de Vladimir Putin.

Salieron ayer desde la frontera de Polonia con Ucrania, donde previamente resolvieron los trámites para el viaje gracias a la ayuda del equivalente al alcalde de la zona, explica Mónica Gándara. Pero durante el viaje no recibieron tantas facilidades por parte de la Policía de los países que están atravesando. En algunos puntos les pusieron trabas al desplazamiento, hasta que pudieron aclarar las circunstancias en las que viajan.

Lo hacen en tres furgonetas, también cedidas por voluntarios “y más que pudiéramos llevar; si tuviéramos más vehículos también los llenábamos”, afirma Gándara. Los seis conductores de estos tres monovolúmenes descargaron previamente en un pabellón habilitado para los refugiados todo el material de ayuda que se llevaron desde aquí. Tras descansar una noche, conductores y refugiados emprendieron el viaje a Galicia, donde les esperan hoy. Los promotores de la iniciativa recuerdan a quienes les reciban que estas personas vienen de sufrir una experiencia muy dura, “que no vienen de vacaciones”, como subraya Mónica Gándara.

Por otra parte, la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), ha cargado en Pontevedra un camión con ayuda humanitaria. La ONG mantiene la recocida en cuatro puntos habilitados en la ciudad. Tienen su sede provisional en el Centro de Negocios de la calle Manuel Quiroga 13, donde se recoge material de lunes a viernes, de 10 a 13.45 y de 17 a 19.45 horas. Allí estarán hasta el 23 de marzo, cuando prevén cambiar de ubicación.

También se recoge material en las oficinas centrales de Carlos Conde Peluqueros, en la Rúa da Estrada 33, en horario de 8 a 15 horas, así como en Grupo Arta (Avenida Vigo 67), también de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.

Otro punto de recogida de material es “Las merceditas de Iria” en Plaza de Méndez Núñez 17, donde se atiende de lunes a viernes de 11 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas.

AGA-Ucraína recuerda que no se recoge ropa (a no ser de abrigo o de nieve, solo nueva), ni productos que vayan en un envase de cristal. Tampoco se pide leche líquida y los medicamentos que se donen deben ser nuevos, sin empezar, y no deben caducar antes de seis meses. El mismo plazo de caducidad se aplica a las conservas. Tampoco se recogen alimentos perecederos si bien los que les han llegado hasta ahora no se desechan, ya que se han entregado al comedor de San Francisco Cáritas y el Banco de Alimentos. También se acepta comida seca o en lata para mascotas.