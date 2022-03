Tráfico detecta cerca de 4.000 vehículos censados en el municipio de Pontevedra que carecen de ITV

La Dirección General de Tráfico detectó que cerca de 4.000 vehículos (casi el 7% del total) del parque móvil a nombre de vecinos de la ciudad de Pontevedra están dados de alta sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Es decir, sospechan que un total de 3.877 vehículos puedan estar en circulación sin haber obtenido el visto bueno en esta revisión obligatoria. En concreto, el último análisis de la DGT señala que hay 2.440 turismos sin esta revisión obligatoria y otras 845 motocicletas. El resto de vehículos suma cerca de mil casos más.

Primero fue la crisis económica y después la pandemia. Son dos factores que llevaron a los responsables de Tráfico a alertar del elevado número de coches que salen a la carretera sin que se haya certificado que las condiciones técnicas en las que se encuentran son aceptables, de tal forma que se minimiza el riesgo de un accidente por algún fallo mecánico. Según los últimos datos de la DGT (actualizados por municipio al ejercicio de 2019), se detecta desde hace unos años un descenso paulatino de la cifra de vehículos que circulan sin haber pasado la ITV. En 2014 estaba en más de un 10% de todo el parque móvil, y ahora roza el 7%.

En el caso de los turismos, sobre un parque de 42.750 coches, el número sin la inspección en vigor es de 1.956 (el 6%), cuando hace siete años se superaban los 2.400, con un censo menor que ahora. Una situación más preocupante se da con las motocicletas, aunque también se detecta una ligera mejoría. Según los datos de tráfico, dos de cada diez motos no tenían en 2015 la ITV al día en el concello pontevedrés. Ahora ese porcentaje es del 15%, con 837 motos en situación irregular sobre un parque total de 5.423.

En cuanto al resto de vehículos (autobuses, camiones, furgonetas y otros), Así, se observa un ligero aumento de los que no han superado la revisión, ya que son casi 1.100 (el 11% de todos los vehículos de este tipo), cuando en 2015 eran apenas 900.

Pero si el índice de automóviles que carece de ITV parece que va a menos, no ocurre lo mismo con la antigüedad de los vehículos. Cada vez son más viejos, un efecto derivado de la caída de las ventas desde que comenzó la pandemia. Tras la crisis económica, en 2019 el sector comenzaba a ver la luz en los concesionarios, pero los confinamientos de 2020 volvieron a desplomar las operaciones, hasta el punto de que 2021 fue uno de los peores ejercicios y el año actual tampoco comienza con buen pie.

Según la DGT, la antigüedad media de todo el parque móvil del municipio de Pontevedra es de 12,2 años, cuando en 2015 apenas superaba los 11. En el caso de los camiones, se llega a los 14,5 años, mientras que los turismos rozan los 12, doce meses más viejos que hace cinco años. Las motos superan la década de media desde que se estrenaron.

Hace un año, la Guardia Civil de Tráfico advertía de que muchos de los vehículos sin ITV eran turismos y furgonetas que en muchas ocasiones suelen ser segundos vehículos que se utilizan en trayectos cortos y próximos al domicilio y con la excusa de que lo usan poco o lleva mucho tiempo parado, no se sometían a la inspección. Los infractores se enfrentan a multas de entre 200 euros (in no se presentan en el plazo debido) y 500 euros (si la inspección ha sido negativa por deficiencias muy graves y se sigue circulando).

Si un conductor es denunciado por carecer de la inspección solamente se puede circular de la estación de ITV la al taller para reparar y de ahí de regreso a la ITV o al domicilio. Tiene 10 días para subsanar los defectos y no puede circular durante esos días. Y si las deficiencias son consideradas muy graves, el vehículo ya debe abandonar la estación de la ITV en grúa y regresar en grúa con los defectos subsanados para pasar nuevamente el control.

El vehículo interceptado sin la ITV es sometido a un seguimiento para comprobar que finalmente se somete a la inspección. De oficio la DGT comprueba que los vehículos denunciados han superado la ITV y si no lo hacen puede ordenar su inmovilización, puesto que el permiso de circulación del vehículo queda sin validez con una inspección técnica desfavorable o caducada.

La excusa más recurrente suele ser es un vehículo que se utiliza poco o que lleva mucho tiempo parado. “Pero no hay que olvidar que el permiso de circulación del vehículo no es válido sin la ITV en vigor, y, por tanto, las compañías de seguros se pueden negar a cubrir los siniestros de un vehículo que no cumple las condiciones técnicas para circular. Además de ser un riesgo para la seguridad vial salir con un vehículo a carretera que tiene o puede tener deficiencias graves o muy graves”, explicaba entonces Héctor Teixeira, guardia civil del Sector de Tráfico en Galicia.

Por lo general, un vehículo que circula sin ITV ya suele tener deficiencias visibles: alumbrado y neumáticos gastados son las más comunes, pero las patrullas también detectan otras más graves como sistemas de frenado deficientes, amortiguación y dirección.

“En caso de siniestro grave, en el que el vehículo presenta daños de consideración, el equipo de atestados propone una inspección técnica extraordinaria que deberá pasar una vez reparado antes de volver a circular”, detalla Héctor Teixeira.

Con motivo de la crisis derivada del estallido del COVID, los agentes aseguran no haber detectado una mayor falta de mantenimiento de los vehículos en la parte visible (luces, neumáticos). No obstante, sí advirtieron un aumento en los auxilios en carretera derivados de fallos mecánicos. “Nos encontramos con vehículos averiados por no realizar un mantenimiento mecánico adecuado. Lo que no deja de provocar situaciones de riesgo, especialmente en vías de alta capacidad”, cuestionan desde el Sector de Tráfico.

La matriculación sigue a la baja: solo 53 turismos en enero

El año 2021 se cerró con las peores cifras en cuanto a la matriculación de vehículos desde 2013. La crisis de suministros, que afectó principalmente a la escasez de microchips en el mercado, fue el principal desencadenante de un efecto dominó que ha llevado a los concesionarios a tener listas de espera de hasta seis meses para la adquisición de un vehículo: faltan semiconductores, no se pueden fabricar coches nuevos, se resiente el stock y aumentan considerablemente los precios. En 2021 se matricularon en la ciudad un total de 1.442 vehículos, una media de 120 al mes, según el balance elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta cifra es la más baja desde 2013, año en el que la media de matriculaciones fue de 94,5 (un total de 1.134). Está muy lejos de los datos que se obtuvieron en la primera década del siglo XXI, en la que se rozaban las 4.000 matriculaciones al año, con el récord fijado en 2007 con 3.999 vehículos registrados, una media mensual de 333. Y el año 2022 no ha empezado mejor. Solo se han registrado 53 matriculaciones de turismos en enero, muy lejos de los 74 de hace doce meses.