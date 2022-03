El drama de la factura de la luz

La subida en la factura de la luz ha dejado un reguero constante de incidencias en los últimos días, con un número atípico de visitas de clientes afectados a las oficinas de las empresas del sector energético y esperas de más de una hora en la atención al usuario.

Las problemáticas, afirman los consumidores, varían prácticamente en cada caso, desde pedir cambios de tarifa por costes exagerados en el recibo hasta solicitudes del bono social, pasando por la incertidumbre, en algunos usuarios, de llevar meses sin recibir la factura de la luz en sus domicilios.

Así lo explicaba José María, que acudió a la oficina para conocer más detalles de su consumo de luz, del que no recibe una factura desde noviembre, cuando pagó la última factura hasta el momento. “Hace tres meses que no me pasan el recibo y quiero enterarme de cuál es el motivo y si hay algún problema”, explica.

En su caso, lo que más le preocupa es la fluctuación del precio. “Quiero saber si la factura de diciembre me la van a cobrar con el precio de la luz de diciembre o si lo van a hacer con el de este mes”, matiza.

Esa espera de varios meses también empujó a Francisco, que recibió su última factura en el mes de diciembre, a hacer cola durante toda la mañana, consciente de los problemas económicos que le podrían surgir si el importe de varias facturas se termina acumulando.

“Estos pagos se atrasan porque los atrasan ellos, no nosotros. Pero después la sorpresa nos la llevamos nosotros, que tenemos que seguir pagando. Después, cuando nos llegue una factura de 500 euros, ¿quién puede afrontar un pago así?”, comenta, indignado, por la falta de información. “Mi factura está domiciliada en el banco, pero ni el banco ni en la empresa nos mandan una carta a casa, nada”.

Otra afectada por las subidas es Beatriz. Ella y su marido trabajan a tiempo parcial desde hace años. Ambos viven en su particular lucha constante por ajustar los consumos, con el objetivo de llegar a fin de mes. Sin embargo, su economía familiar se ha visto seriamente trastocada por una subida en la luz que parece no tener fin.

“Antes pagábamos en torno a 40 o 50 euros mensuales. Mi última factura es de 210 euros. Es insostenible”, comenta, mientras hace cola para solicitar un cambio en su tarifa actual, la regulada, regida por el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), por la libre, donde cada comercializadora de la luz fija los precios de forma independiente.

“Vengo a ver si me ponen la libre, que en teoría me cambia bastante el precio. Desde que cambié por última vez el importe no ha dejado de subir”, explica, al mismo tiempo que admite que a veces llama a la compañía eléctrica para hacer un control puntual de su consumo mensual.

Pero, minutos antes de entrar en la oficina, no podía ocultar su perplejidad ante el último recibo que llegó a su casa, con subidas superiores al 200% con respecto a meses del año anterior, en su caso.

“¿De dónde sale esta cantidad? Porque la factura no me lo especifica. Y la empresa no se molesta ni lo más mínimo en explicarlo. Es que estas subidas no son por la guerra de Ucrania”, añade.

Por otro lado, como muchos otros clientes, reconoce que sus planes de ahorro se han visto desbaratados por completo después de que las facturas de la luz no llegaran en su debido momento. “Aún por encima, con su retraso, pagué hace una semana una factura de 187 euros, y ahora, se le suma esta de 210”.

Otras consumidoras, como Conchi, esperaban a las puertas de las oficinas de la compañía eléctrica para solicitar de nuevo, después de tres años, el bono social eléctrico, una medida para combatir la pobreza energética a la que se acogen más de 5.000 familias y hogares vulnerables de toda Galicia.

“En mi caso, he notado muchísimo la subida de los precios en la luz al no haber tarifa nocturna, por eso necesito este descuento. Tengo una discapacidad y una pensión muy pequeña, entonces, para mí este aumento en la factura supone mucho dinero cada mes”, señala.

Los clientes denuncian subidas de un 200% en sus recibos

