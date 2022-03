Adiós a Magín Froiz, un referente empresarial y social en Galicia

El nombre de Froiz pasará a la historia como uno de los referentes de la alimentación en Galicia y buena parte de España, pero para los más allegados al fundador de la conocida cadena de supermercados, hoy Grupo Froiz, ha sido mucho más que un empresario. Sobre todo, lo recordarán como una persona cercana, que siempre estaba dispuesta a escuchar y cuyos valores de vida le acercaron a causas de índole social. Su fallecimiento ayer, 10 de marzo de 2022, tras una hospitalización por problemas de salud, entre ellos un proceso oncológico, provocó un gran pesar entre la sociedad pontevedresa y de toda Galicia.

Magín Alfredo Froiz Planes murió a los 78 años. Era natural de Huesca, pero vivía en Poio y fue en la ciudad de Pontevedra donde puso la semilla que originó el gran grupo del sector de la alimentación que ahora llora su marcha.

Fuentes de la empresa informan de que se mantuvo activo “hasta el último momento” y que su presencia en las oficinas centrales de Lourido era diaria. Comenzó como carnicero y conservó sus orígenes humildes en su filosofía de vida, lo que hizo que se ganase muy buenos amigos en diferentes sectores, pero también numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2017, concedida por el Gobierno de España.

Magín Froiz deja esposa y tres hijos, así como cinco nietos. Es velado hasta las dos de la tarde de hoy viernes en la sala cuatro del tanatorio Albia de Pontevedra, aunque no se recibe duelo. El funeral es a las seis de la tarde en la iglesia de San Salvador de Poio, en Porteliña, pero la inhumaciónse celebrará en la intimidad familiar.

El deceso provocó ayer numerosas reacciones de duelo en el mundo de la empresa, la política, el deporte y la sociedad en general. Muchas de ellas en las redes sociales.

Uno de sus amigos más íntimos, Evaristo Portela, director del Equipo Ciclista Froiz, confesaba a FARO que con el fallecimiento del empresario se va “una persona muy especial”. “Han sido 35 años de amistad, pero éramos mucho más que amigos, porque era una persona con la que compartía la misma filosofía de vida y unos valores para entender la vida, de tender la mano a quien más lo necesita”, afirma.

“Era muy humilde, muy cercano, un padre para sus empleados. Y fue por esto mismo por lo que yo me empeñé en llevar al equipo Froiz a donde lo llevamos, a lo más grande del ciclismo. Mi orgullo es que el equipo le dio mucha felicidad; él estaba muy orgulloso. Apostaba por ellos, y también por la igualdad entre mujeres y hombres en el equipo. Me quedo con que me hizo muy feliz a mí y yo a él”, asegura emocionado.

Precisamente, hoy estaba previsto que se presentase el nuevo equipo ciclista de la temporada, un acto que ha sido aplazado “sine die” por el fallecimiento.

Otro de las personas cercanas a Magín Froiz era Carlos Paz, presidente del Club Naval de Pontevedra, que afirma afligido que “todo lo que puedo decir sobre él es bueno”. “Hoy mismo (por ayer) le llamé porque teníamos una reunión, ya que él estaba conmigo en la junta directiva desde hace diez años, pero ya me cogió el teléfono su hijo y me dijo que estaba hospitalizado. Se merecía todo el cariño del mundo, porque era una persona encantadora”, manifiesta.

Y de igual modo, desde la Asociación Juan XXIII lloran su muerte, ya que era el presidente de este colectivo, así como de su fundación. “Gran parte de su vida la dedicó a su empresa y a defender los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias”, recuerdan.

La muerte de Magín Froiz supone la pérdida de un referente para los empresarios de la comarca y toda Galicia. Así lo reconoce el presidente de AEMPE, José María Corujo: “Es una pérdida para el mundo de la empresa y el trabajo. Partió desde muy abajo. Con su esfuerzo y sacrificio llevó al Grupo Froiz a donde está ahora. Es un referente, se le va a echar mucho en falta”.

“Para nosotros es un referente cercano y a la asociación la acogió en su casa. Siempre tenía muchas ganas de trabajar y seguía al pie del cañón. Empezó de cero y siempre mantuvo la humildad”, manifiesta, por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Jesús Rey.

Para Lupe Murillo, directora general de Conservas Pescamar y presidenta del Pontevedra C.F., se trata de una “pérdida a nivel personal y profesional”. “Era un ejemplo de persona hecha a sí misma; sin mirar nunca las horas llegó a donde llegó”, recuerda con cariño.

Asimismo, el empresario Miguel Lago define a Froiz como “un gran profesional y una gran persona”. “Pontevedra, y toda Galicia, pierden un referente y una figura muy importante que siempre colaboró con las empresas”, subraya.

En la misma línea, Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) dijo: “Nos ha dejado un gran empresario y una excelente persona. El ejemplo de Magín Froiz perdurará gracia a su familia, amigos y colaboradores”. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) subrayó su papel “como generador indiscutible de riqueza y empleo”.

Y también Francisco Conde, conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia: “Magín Froiz fue un referente empresarial y un exponente de lo que significa el esfuerzo y el espíritu emprendedor. Todo un ejemplo de implicación”.

Representantes de la política

Numerosos representantes del ámbito de la política expresaron también sus condolencias. Para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “Galicia despide a una persona comprometida. Uno de los grandes empresarios, con una importantísima vocación social que plasmó en el ámbito deportivo y de la discapacidad”.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, lo definió también como un “empresario comprometido, y con toda la sociedad” y “un hombre que ayudó a construir Galicia”.

El alcalde de Pontevedra, municipio en el que nació el Grupo Froiz, consideró al empresario como “una persona emprendedora, seria y rigurosa en su trabajo”, así como “un hombre colaborativo con el deporte y con todos los eventos de la ciudad”. “Su pérdida es una pena grande para la comarca, pues también hay que recordar su faceta altruista y social”, comentó Lores.

Por su parte, Luciano Sobral, el alcalde de Poio, municipio en el que Froiz mantiene su domicilio social y donde residió hasta su último día, hizo hincapié en la “pasión y afán de superación que le llevaron a crear una de las empresas de referencia del país”. El regidor también destacó su espíritu solidario, así su predisposición a colaborar en todo tipo de iniciativas y su pasión por el deporte.