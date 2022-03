Uno de los garajes de la Ciudad de la Piedra, en Eduardo Pondal, ha sido objeto de un robo en al menos cuatro coches. Los ladrones rompieron las ventanillas de los vehículos pero su botín no fue muy abundante. Incluso en algunos casos no se llevaron nada de los vehículos. La Policía Nacional investiga los hechos tras recibir tres denuncias de los afectados. No es la primera vez que se producen actos de este tipo en esos edificios.