A concelleira de Igualdade, Silvia Díaz e a directora do Centro de Información á Muller (CIM), Raquel Morales, acudiron onte á inauguración do obradoiro “Espazo Empoder@”, unha das grandes novidades dentro da programación desenvolta polo departamento municipal con motivo do Día Internacional da Muller. Trátase dunha acción formativa que está dirixida a usuarias do propio CIM e de Servizos Sociais, que se atopan en situación de desemprego. Precisamente, entre os obxectivos principais que se queren acadar a través desta iniciativa figura “achegar pautas e ferramentas que lle resulten útiles ás alumnas á hora de buscar e atopar emprego, reforzando o seu empoderamento a través das novas tecnoloxías e reducindo a brecha dixital”, indicou Díaz.

Este obradoiro se prolongará ata o vindeiro día 25 e estará impartido por Raquel Pedrouso no Centro de Formación da Reiboa.. Díaz lembra que a programación do 8 de marzo inclúe máis actividades e iniciativas a desenvolver nas vindeiras semanas. Así, desde finais de mes cobrará protagonismo o tecido educativo. Será a partir do 21 de marzo cando o IES desenvolva o proxecto “Novas masculinidades e empoderamento feminino”, destinado a alumnado de 4º da ESO (catro grupos) e 1º de Bacharelato (dous grupos).