El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha propuesto este miércoles que las licencias municipales sean obtenidas en menos de dos meses a través de Entidades de Certificación de Conformidad Municipal. La tardanza en la concesión de las mismas, para el popular, genera una “pérdida ingente de dinero, tanto a empresas como a particulares de nuestra ciudad, así como impide la creación de puestos de trabajo en Pontevedra”. Además, el popular ha incidido en la necesidad de incrementar el número de empleados públicos que desde diferentes áreas trabajan en el control y expedición de las licencias municipales.

El presidente de la formación ha subrayado que desde el Concello no ha trabajado para mejorar la situación. Domínguez ha apunta a cuatro factores: “Primero, el BNG y el PSOE no se preocupan por acortar los tiempos, no se dedican a facilitar a los funcionarios el trabajo. Segundo, existe un problema de falta personal, totalmente insuficiente. Tercero, la falta de dialogo del Gobierno local con los funcionarios que contribuye a un mal ambiente en el Concello. Y, por último, el rechazo del Concello a utilizar nuevas herramientas jurídicas”.

Por ello, Domínguez propone la contratación de personal cualificado para el área de Urbanismo, que los “concejales sean participes de esta problemática y estén encima de los expedientes”, una negociación colectiva y, por último, “tomar medidas oportunas para permitir el acceso de la Entidades de Certificación de Conformidad Municipal”.

“Lo que no puede ser es que cualquier pontevedrés necesite años para obtener una licencia, mientras que el señor alcalde consigue, después de 22 años sin ella, una licencia de primera ocupación en dos meses”, ha recordado el popular. “No puede ser que la única licencia que se hace rápidamente sea la del señor alcalde, mientras todos los pontevedreses tienen que esperar tiempos insoportables”.

“Presentamos la Vía Lores, un proceso de obtención de una licencia municipal ágil. Ninguna licencia tardará más que lo que tardó la LPO del señor Lores. Si el PP tiene la confianza de los pontevedreses, ninguna licencia tardará más de dos meses”, ha dicho el popular.

Domínguez ha asegurado que Pontevedra es de las ciudades gallegas que más tarda en conceder licencias: “Es del todo punto inaceptable que Pontevedra tenga tiempos tan dilatados para la concesión de licencias. Hay muchas que exceden de los dos años de espera, lo que es inadmisible. En los últimos años el Concello no ha hecho absolutamente nada para mejorar estos tiempos, para modernizar y para facilitar a los funcionarios su trabajo”. Además, el popular ha añadido que empresarios han rechazado invertir en la ciudad por “lo exasperante que es tener aquí una licencia y han preferido ir a concellos limítrofes”.