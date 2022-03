La Illa das Esculturas desde una visión diferente, como podría ser la de un ave, ya tiene su propia serie de vídeos. El autor es el fotoperiodista pontevedrés Miguel Vidal, que comenzó a finales de diciembre del año pasado a documentar las piezas del complejo artístico al aire libre. Para ello, en esta ocasión cambió su inseparable cámara de fotos por un dron, y el resultado ya está disponible en su canal de YouTube “para que puedan ser vistos y compartidos por todas aquellas personas que lo deseen”, asegura en una entrevista con FARO el profesional, colaborador de la agencia de noticias Reuters.

De las doce obras de las que se compone la intervención artística, inaugurada en el espacio natural pontevedrés en el verano de 1999, Vidal ya ha realizado seis vídeos en los que el espectador puede conocer un poco más “El laberinto de Pontevedra” (de Robert Morris), “Saavedra” (de Francisco Leiro), “Línea de Pontevedra” (de Richard Long), “Una Folie” (de Anne Hoyllevige y Patrick Poirier), “S/T” o la Casita (de José Pedro Croft) y “Pyramid” (de Dan Graham, fallecido hace tan solo unos días, en febrero).

Le restan por documentar “Cielo acortado” (de Giovanni Anselmo), “Los 36 justos” (de Fernando Casás), “Petrarca” (de Ian Hamilton Finlay), “S/N” o los Bancos de Jenny Holzer, “Estela” (de Ulrich Rückriem) y “Xaminorio xunquemenes obay” (de Enrique Velasco).

“Lo hice por mi curiosidad”

Todo surgió por el interés del fotógrafo pontevedrés por el arte: “Siempre que pasaba junto al laberinto de Robert Morris pensaba ¡qué pena no poder verlo desde el cielo!” .

Reconoce que hizo los vídeos en su tiempo libre. “No es un trabajo o un encargo remunerado. Lo hice por mi curiosidad. Quería contemplar las esculturas desde el cielo, poder rodearlas”.

En cuatro de los trabajos utiliza el blanco y negro y en los otros dos el color. “Es algo que hago también con la fotografía, al no tener que responder de lo que hago ante nadie puedo darme esa licencia. Lo cierto es que suele depender de mi estado de ánimo”, confiesa.

Respecto a la elección de la música, el artista elige melodías que “armonicen con los movimientos del dron”. “La música siempre va primero y luego las imágenes van moduladas por ella, digamos que la música es la frecuencia portadora”, afirma Miguel Vidal.

Él mismo se sintió sorprendido por el resultado de los vídeos: “Realmente después de ver las obras desde el cielo a través de la cámara del dron, me sentí fascinado por la dimensión que cobraban al poder ser vistas en su entorno de un modo que no había experimentado en todos estos años que llevo visitando la Isla. Pensé que debía subirlos a YouTube para que todo aquel que quisiera pudiese sentir algo similar a lo que yo sentí”.

En este sentido, considera que este espacio natural debe ser respetado y cuidado. “El entorno de la isla forma parte de las obras de estos sensacionales artistas. Debemos respetar y cuidar de que la idea original no sea modificada o alterada porque eso sería ir contra la voluntad de sus creadores”, dice.

Hay que recordar que la Illa das Esculturas fue intervenida a finales de los noventa por artistas de reconocido prestigio internacional, algunos de los cuales marcaron las pautas de la escultura y de la intervención en la naturaleza desde la década de los sesenta del siglo XX hasta la actualidad. El proyecto fue impulsado por el crítico de arte Antón Castro en el marco del Xacobeo 99, por lo que la inversión (de algo más de 800.000 euros) corrió a cargo de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello (justo antes de ser elegido alcalde Miguel Anxo Fernández Lores) y de la Diputación de Pontevedra, así como de la antigua Caja de Ahorros de Pontevedra.

Hace unos días la Concellería de Patrimonio Histórico del Concello de Pontevedra anunciaba un plan de acondicionamiento y promoción de este museo al aire libre. La iniciativa consta de dos fases. La primera es la limpieza y acondicionamiento de las doce obras. La segunda fase supondrá un plan de promoción de este espacio de “Land Art”.

Trabajos que despertaron el interés de “The Guardian”

Miguel Vidal está utilizando el dron como una herramienta para su trabajo de fotoperiodista. Además de la serie dedicada a la Illa das Esculturas de Pontevedra, ha documentado otros espacios naturales, como la propia Xunqueira de Alba o el Pontillón do Castro. También ha creado un vídeo en homenaje a los canteiros con el monumento de Outeiro do Castro, en la parroquia de Verducido, en el que ha incluido la tradicional “Canción de Canteiros”. Pero el vídeo con dron que más visiualizaciones ha conseguido hasta el momento del pontevedrés es el referido al pueblo de Aceredo, sumergido a causa del embalse de Lindoso, en el municipio ourensano de Lobios. “Fue determinante para poder obtener un buen reportaje que más tarde saldría publicado en The Guardian”, a través de la agencia Reuters, asegura Vidal.