El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Paz Lago, recibieron en la mañana de este miércoles a la joven Eva González, de la parroquia de Vilalonga, que obtuvo la segunda mejor nota del MIR de RadioFísico Interno Residente en España y la primera de Galicia. “É un orgullo para Sanxenxo ter unha moza coma ti no noso municipio e desexámoste toda sorte nun futuro laboral que seguro estará cheo de éxitos e que, no caso da túa especialidade, axudarán a salvar vidas”, aseguró el regidor.

Y ha sido precisamente esa motivación, ayudar a otras personas, lo que hizo que Eva González centrase su especialidad en Radiofísica. “Co cancro do meu avó descubrín unha aplicación práctica do que eu estaba estudando e dinme conta da importancia que podía ter no tratamento de medicina nuclear e radioterapia”, explicó en la recepción municipal de ayer. Además, se muestra muy agradecida con el reconocimiento que está recibiendo tanto por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como desde el Concello de Sanxenxo.

Eva González se hizo con el segundo puesto para las cuarenta plazas disponibles, y ahora deberá decidir si se formará como residente en Galicia, Canarias, Valencia o Granada. “Para min é un honor que me recibades e recoñazades o meu esforzo e traballo académico”, señaló.

Eva González estudió en el CEIP O Cruceiro y el IES de Vilalonga donde se le despertó su interés por la física. “Sempre fun aplicada, a verdade, e responsable cos estudios”, reconoce. Tras aprobar con buenos resultados cada curso de carrera, se licenció en la Universidade de Santiago en julio de 2021. En septiembre, inició su preparación del MIR, en enero se presentó y en febrero, a través de una amiga, supo el excelente resultado en las pruebas. “Chamoume unha amiga para felicitarme e así me enterei. Foi unha sorpresa porque non saíra contenta da proba”, explica.