El nuevo aspecto que luce el muro exterior del Centro Cultural Xaime Illa de Raxó desde el pasado fin de semana, con un mural a través del cual se rinde homenaje a mujeres referentes en diferentes campos culturales, tradicionales y artísticos del país, fue ayer objeto de polémica en las redes sociales por las críticas vertidas por la plataforma vecinal Movemento X Poio, que se refirió al mismo como “una pintada promovida por la Concellería de Igualdade con la colaboración de la oposición” y se pregunta “cuánto le caería de multa a una vecina de Poio por graffitear un edificio o espacio público, aunque fuese realizando un acto reivindicativo de este estilo”.

Este grupo asegura que denunció ante la Policía Local el “incumplimiento del artículo 34.2 de la regulación y limpieza de espacios públicos de la ordenanza municipal” y le solicita a la concelleira de Igualdade, Silvia Díaz, “que el muro del Xaime Illa vuelva a su estado original y, si quiere, que haga sus reivindicaciones en unas instalaciones acorde y no en un edificio público”. En este sentido, señalan que “la igualdad no se reivincida incumpliendo las ordenanzas municipales” y que “estaremos pendientes de que esto no le cueste un solo euro a los bolsillos de los vecinos de Poio. Si así llega a ser, denunciaremos a los responsables por un presunto delito de malversación de caudales públicos”.

La respuesta de Díaz no se hizo esperar. “Se trata de una reacción por parte de un sector retrógrado y contrario a la defensa de los derechos de las mujeres, que fabrica polémicas para oponerse a la reivindicación de espacios igualitarios para mujeres y hombres en la sociedad”, señaló la edil de Avante Poio, que recalcó que “las y los representantes políticos hemos manifestado en numerosas ocasiones, en acuerdos plenarios unánimes, no permitir manifestaciones de odio contra el avance de los derechos de las mujeres ni posicionamientos propios de épocas afortunadamente ya superadas”.

La concelleira de Igualdade subrayó que “no debemos consentir que se distraigan los esfuerzos en el trabajo para lograr una convivencia igualitaria, tolerante e inclusiva atendiendo a acusaciones que no se sostienen”.

El mural de la polémica fue un trabajo realizado por la artista Tania Solla dando sentido al lema de la programación del Día de la Mujer en el Concello de Poio: “O saber das mulleres”.