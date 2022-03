La libertad y creatividad de la infancia fue ayer la gran protagonista el concierto que el violinista Ara Malikian ofreció en Pontevedra. El espectáculo tuvo lugar en la sede de Afundación en el marco de “The Ara MalikianWorld Tour”, la gira en la que el artista de origen armenio afincado en España presenta su nuevo disco, “Ara”. El concierto, largamente esperado por los seguidores de Malikian y que fue aplazado el pasado 19 de febrero, fue una oportunidad para encontrarse con el niño que el violinista hubiese querido ser “y hubiera soñado ser”, explica el artista, que explica que su nuevo disco “es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.

La gira de “Ara”, añade, “es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él”. Con su música, Malikian invitó al público a reflexiona sobre que “los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte”.

“Si miras a un niño”, añade el violinista, “entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser”.