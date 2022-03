Las asignaturas pendientes de la joya de Poio

Este 2022 será un año clave para Combarro, una de las joyas del municipio de Poio, ya que se cumple medio siglo de la declaración del lugar como Conjunto Histórico en 1972. Desde entonces se pudieron haber hecho muchas cosas por mejorarlo y preservarlo. Algunas sí se llevaron a cabo, pero otras ideas no fueron tan afortunadas y han hecho peligrar seriamente su tipismo y carácter, ya que Combarro no deja de ser un ejemplo importantísimo de la etnografía gallega costera.

Desde el Concello de Poio se trabaja en la organización de los actos y citas que conmemoren una fecha tan importante, sin la cual igual a día de hoy Combarro no seguiría en pie o sí lo estaría, pero irreconocible.

Velando por que esto no pasase, además de las instituciones, se encuentra desde 1987 la asociación A Solaina, que nació precisamente para la defensa y la promoción del patrimonio del pueblo de Combarro, así como de la calidad de vida de sus habitantes. Sobre el estado actual del conjunto y todo aquello que nunca se debió hacer, así como las asignaturas pendientes a acometer, habló con FARO el presidente del colectivo, el historiador Rafael Vallejo Pousada.

“El conjunto histórico es un espacio en el que se realizan una serie de actividades propias de la vida cotidiana, y hay unos usos que se han incrementado en los últimos años. El soporte es el patrimonio arquitectónico y urbanístico heredado. El proceso de deterioro de Combarro es sabido: viene desde los años 70. La declaración de 1972 y los posteriores planes, como el que se aprobó en 2001, no lo impidieron. Esto es un hecho”, asegura.

A Solaina lo ha puesto de manifiesto en diversos informes que ha ido publicando desde 1991. “El último importante, que está disponible en internet para todo el mundo, es el Informe Urxente sobre o Conxunto Histórico de Combarro, de 2014”, añade.

Vallejo recuerda que cuando se habla de este pueblo de Poio no se está hablando solo de la cuestión material, “sino de quién vive en él, cuántos viven, los usos y cómo compatibilizarlos con la conservación del patrimonio heredado”. “Este es el gran reto”, subraya.

Es por ello que insta a la realización de un diagnóstico fundamentado en el “conocimiento real de la situación material y sociológica, porque un conjunto histórico es un espacio de vida”.

Rafael Vallejo: “Una de las cuestiones claras de Combarro en estos últimos años es que hay un proceso de vaciamiento poblacional" y un camino de tercialización "excesivamente turístico"

De hecho, una de esas asignaturas pendientes con Combarro es conocer qué cantidad de construcciones están ocupadas para el uso como vivienda y cuántas para negocios: “a día de hoy la propia Administración, tanto local como autonómica, lo tienen claro en estos momentos”.

“Una de las cuestiones claras de Combarro en estos últimos años es que hay un proceso de vaciamiento poblacional. Se ve en casas que están deterioradas, caídas incluso y que no tienen el uso de viviendas. Crecen, por otra parte, los usos terciarios. ¿Cuántos usos pueden darse de este tipo y en qué medida son conciliables en un conjunto donde siga viviendo gente?”, plantea Rafael Vallejo.

Así, desde A Solaina consideran que estos dos son los problemas que tiene Combarro actualmente: el vaciamiento poblacional y el camino hacia un proceso de tercialización “excesivamente turística”.

“Estas son las cosas que hay que valorar de forma adecuada. ¿Está esto bien diagnosticado en estos momentos? Yo creo que no y en este sentido es útil que se haga por parte de un equipo un plan estratégico donde se valore la situación, los activos y los pasivos”, manifiesta su presidente.

Eso sí, reconoce que una cosa es que se realice un estudio bueno y, “otra muy distinta, aplicarlo”. “Porque el problema respecto a Combarro no es de déficit de estudios, de diagnósticos. Incluso la Xunta también lo hizo y se aprobaron planes de actuación urgente y de una eficacia y un recorrido muy limitado”, se lamenta.

Cita un estudio “excelente” cofinanciado en el año 2008 por el Concello de Poio, dirigido por el sociólogo José Pérez Vilariño, pero que no se llegó a aplicar nunca.

“Desde mi punto de vista hay que potenciar los usos residenciales porque hay un problema de tercialización excesiva", apunta

“Desde mi punto de vista hay que potenciar los usos residenciales porque hay un problema de tercialización excesiva y porque esos usos turísticos desvirtúan el patrimonio material heredado construido y que le sirve de soporte, como sucede en muchos espacios históricos donde se ha desarrollado un cierto turismo de masas. Ese peligro existe. Estamos ante un problema de largo recorrido histórico”, concluye.

En este sentido, indica que “la Xunta de Galicia no ha hecho nada serio en Combarro más que las actuaciones a principios de los 2000 con el paseo marítimo, el empedrado de la plaza, pero, curiosamente, promueve un puerto deportivo que tiene una escala superior a la del conjunto y que cambia los equilibrios. Esto ha sido uno de los elementos que ha modificado la lógica del Combarro construido”, se lamenta.

La polémica por el puerto

Sobre esto, el informe de A Solaina de 2014 alerta del hecho de que la superficie del nuevo puerto pesquero y de ocio es de más de 35.500 metros cuadrados, mientras que la del conjunto histórico no llega a los 29.000. “Esto no lo habrían hecho nunca en Francia, Inglaterra... porque supone modificar la lógica, los usos y establecer impactos”, asevera Rafael Vallejo.

"Combarro necesita no solo buena voluntad, sino actuaciones de forma adecuada"

“Actuaciones de esta naturaleza no ayudan. Combarro necesita no solo buena voluntad, sino actuaciones de forma adecuada. El Concello de Poio no tuvo el respaldo de la Xunta de Galicia en muchos años para hacer una actuación más persistente, más activa en Combarro. Es uno de los problemas de la política en Galicia y Combarro está olvidado por parte de la Xunta”, opina.

En la misma línea, “y como presidente de A Solaina”, considera que “tengo que reclamar a los poderes públicos que se impliquen activamente y colaboren”.

Y este espíritu fue el que llevó a la creación de la asociación en defensa del patrimonio de Combarro en 1987. “Combarro era un pueblo bonito y tenía necesidades básicas sin resolver, por lo que reclamábamos para que la gente viviese mejor. En el año 1991 hicimos un primer diagnóstico. Hubo manifestaciones en 1994, 1995... Las carencias eran de esa naturaleza”, recuerda Vallejo.

Desde esos años hasta 2002 se lograron hacer realidad algunas de las principales demandas de los vecinos y Combarro entró en una nueva fase, hasta que en 2004 se construye el polémico nuevo puerto deportivo.

El “Informe Urxente sobre o Conxunto Histórico de Combarro, de 2014” de A Solaina concluye que “Combarro además de conjunto histórico es hoy, más allá del pueblo marinero y agrícola que fue, un destino turístico que obliga a una gestión pública eficaz de esas nuevas funciones, de forma es estas sean respetuosas con el capital cultural heredado e incluso potencien, gestión y respeto que hoy no se observan”.

Han pasado ocho años desde esta aseveración, quizá aprovechando la actual efemérides, apunta Rafael Vallejo, sea el momento para hacer las cosas bien.