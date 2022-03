El violinista de origen armenio afincado en España Ara Malikian presenta mañana en el auditorio de Afundación su nuevo disco, “Ara”. El espectáculo, enmarcado en la gira “The Ara Malikian World Tour”, dará comienzo a las 20.30 horas y las entradas están a la venta en www.aramalikian.com.

El artista explica que “esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Así, el nuevo disco y en general la gira, señala Malikian, “está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan”.

Los niños, añade, son los seres más auténticos, “son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y lo que hacen está lleno de arte”