A Concellería de Promoción Económica deu a coñecer os diferentes cursos formativos que se desenvolverán ao longo do presente ano no Centro da Reiboa. O programa estreouse o pasado 1 de marzo coa posta en marcha do obradoiro de loxística e distribución con carretilla elevadora, que se prolongará ata o 22 de marzo. Ao longo da primavera comezarán máis formacións. Así, o con celleirto Gregorio Agís avanzou que o vindeiro 21 de marzo ofrecerase un curso sobre limpeza hospitalaria, outro de recepcionista de aloxamentos turísticos e outro sobre caixa e reposición.

A Concellería de Promoción Económica informa de que todas as persoas interesadas en tomar parte nestas nestas accións formativas poderán inscribirse e obter máis información chamando ao número 986770001 (extensión 1260) ou enviando un correo electrónico a promocioneconomica@concellopoio.org.