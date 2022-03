“Es necesario saber que también hay que proteger los ojos del sol”

El Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Pontevedra acaba de realizar un estudio en el que se analizan los desprendimientos de retina y la asociación con la radiación solar. Un trabajo que culminó con la tesis doctoral “Incidencia del desprendimiento de retina rematógeno y su asociación con la radiación solar en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés”, realizada por el oftalmólogo Carlos Sevillano Torrado. En el área sanitaria se detecta una media de 52 casos al año.

–Este estudio confirma la relación entre el desprendimiento de retina y la radiación solar, ¿esto viene a demostrar que así como es necesario proteger nuestra piel del sol, es importante hacerlo también con nuestros ojos?

–Exacto. Así como sí que nos encontramos con campañas de prevención del cáncer de piel o entendemos la necesidad de proteger la piel de los niños con crema frente al sol, sin embargo, no se escucha tanto que a los niños, y a toda la población en general, se les ponga unas gafas de sol y que se proteja la vista en las horas de más radiación.

–El estudio abarca el área de Pontevedra y O Salnés. ¿Tiene alguna prevalencia mayor este área sobre otras en esta patología?

–No. La incidencia que tenemos nosotros, que es la primera vez que se estudia en nuestro país, de este desprendimiento de retina, es de 12,6 que es una cifra muy similar la resto de Europa. Sí que es verdad que conforme pasan los años va aumentando la incidencia de esta enfermedad, pero nosotros no podemos relacionarla con la incidencia de, por ejemplo, hace 50 años en España, dado que no hay ningún estudio realizado. Este es el primero.

–Otra de las conclusiones es que hay una predisposición a sufrir este desprendimiento en el ojo derecho. ¿Hay alguna razón que lo explique?

–Sí. Es solo una teoría, pero sí que en todos los estudios se demuestra que hay una predisposición a sufrir esta patología en el ojo derecho y nunca se logró explicar el por qué. Nosotros ahora que lo hemos relacionado con la exposición a la radiación solar sí que podríamos darle también una explicación a esto, en el sentido de que dos tercios de la población tiene dominancia sobre el ojo derecho. Y sí que hay estudios que demuestran que el ojo que se tiende a guiñar cuando nos da el sol de frente es el no dominante, es decir, el izquierdo. Por lo tanto, en dos tercios de la población el ojo que se guiña ante el sol es el izquierdo de tal forma que eso podría explicar que, año tras año, el derecho vaya recibiendo un poco más de radiación solar y tenga más afectación que el otro.

–¿Cuáles son las medidas de protección que recomienda?

–La primera y más sencilla es el filtro solar en gafas. Pero también evitar la exposición en las horas de más radiación. También algunos compañeros físicos estudiaron que girándose unos 30 o 40 grados respecto a la luz solar se consigue que la radiación que llega al ojo sea mucho menor, por lo que sería recomendable girarse un poco y no exponerse justo de frente . Por último, por supuesto, también son necesarias las revisiones periódicas. Dado que la radiación solar es solo un factor de riesgo más. Hay que tener especial cuidado con personas que ya pueden tener predisposición, con familiares que ya han tenido desprendimientos de retina, que se han operado, que tienen una miopía importante..., hay que hacer las revisiones pertinentes y estar atentos.

–¿Usamos los elementos adecuados para protegernos? Es decir, ¿valen todas las gafas de sol?

–Las gafas de sol tienen que cumplir diversa normativa y tienen que tener un filtro adecuado. De hecho, aquellas que nos podemos encontrar en establecimientos no especializados no solo no nos protegen si no tienen el filtro adecuado, si no que el efecto es peor. Al ser oscuras, dilatan la pupila porque entra menos luz y al no tener filtro y tener la pupila más dilatada, la radiación aún es mayor que sin las gafas. Deben ser de óptica y con un filtro correcto.

–El estudio también concluye que son necesarias más campañas de concienciación...

–Sí. Y no solo entre la población general. Hicimos una pequeña encuesta entre médicos de familia y solo uno sabía que los desprendimientos de retina son más frecuentes en verano y ninguno lo asociaba a la radiación solar. Por lo tanto, es importante que la gente sepa que también es necesario proteger sus ojos del sol para que esté atenta y prevenir esta patología.