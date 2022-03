La gasolina sube en una semana 20 céntimos por litro en la ciudad por la guerra en Ucrania

A raíz del estallido de la guerra, en la última semana el combustible ha subido entre 15 y 20 céntimos el litro en la ciudad. Esto supone que llenar el depósito para los pontevedreses es ahora entre 9 y 12 euros más caro que hace siete días.

En la comarca, el precio de la gasolina 95 oscila actualmente entre 1,63 y 1,76 euros el litro y la de 98, entre 1,74 y 1,90 euros el litro. En el caso del diesel, los precios se mueven entre 1,53 y 1,78 euros el litro.

Así, las estaciones de servicio de Pontevedra miran, inevitablemente, de reojo a lo que está sucediendo en Ucrania, porque si el conflicto se prolonga mucho en el tiempo, el récord de precios del combustible puede dispararse todavía más.

“Es incontrolable”, lamenta el vocal de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra, José María Figueroa. “No depende de las estaciones de servicio, depende más de que la petrolera descuente la subida del barril del petróleo, porque para el combustible se suele utilizar el petróleo más barato”, explica. Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del Mundo y Europa está sometiéndola a un cerco económico como una de las sanciones por la invasión de Ucrania. “España compra principalmente a Venezuela, Estados Unidos y Arabia. El problema es que los países más próximos a Rusia sí le compraban el petróleo y ahora tienen que buscar nuevos proveedores. Es lo que suele suceder con los conflictos geopolíticos de esta dimensión que suceden en zonas exportadoras”, explica Figueroa.

Según apunta, el mercado de materias primas es como una cadena. Mientras los países del Este tienen que buscar nuevos proveedores, a los exportadores se les permite subir los precios. “Es un mercado muy elástico. Si se prolonga el conflicto, todavía hay margen de subida”, alerta Figueroa, que confía en que “no se llegue al extremo de que haya una catástrofe nuclear”.

Mientras que la subida del combustible ya se está notando, José María Figueroa señala que en los próximos días “el mayor impacto va a ser en la electricidad”. Y es que Rusia es uno de los grandes exportadores de gas. “Aunque España compra en Argelia y tiene el suministro teóricamente garantizado, va a haber una subida importante al caer la oferta y mantenerse la demanda”, comenta al respecto.

Además, la subida del precio del combustible es un factor que afecta directamente a toda la cadena de producción y distribución, ya que es parte fundamental y necesaria del transporte de todo tipo de materias primas. “Esta subida repercute en toda la cadena de valor”, comenta Figueroa, que apunta que “este tipo de situaciones suelen marcar nuevos estándares a nivel europeo”.

El trigo se encarece y no hay aceite de girasol

Las panaderías y harineras sufren también las consecuencias de la invasión rusa, ya que Ucrania es uno de los principales exportadores de cereal del Mundo y el precio del trigo se empieza a disparar.

“De momento no hay especulación en el mercado, aunque hoy (por ayer) sí que subió el precio en el mayorista. Está a 90 euros la tonelada. En las harineras aún no ha repercutido, pero en una semana o como mucho 15 días lo hará. El problema va a llegar”, lamenta Andrés Acuña, propietario de las panaderías del mismo nombre, que también señala que el trigo “lleva un año entero de encarecimiento. En los últimos ocho meses ha subido más de un 60%. Aún no sabemos cuál será su techo. No podemos hacer acopio porque el espacio que tenemos en el almacén es limitado”.

Pero además, Acuña alerta de un problema más inmediato: la escasez de aceite de girasol. “Lo utilizamos para muchas de nuestras elaboraciones, desde el relleno de las empanadas, hasta para freír empanadillas o hacer las cañitas, y ya no hay; he llamado a varios proveedores y apenas he conseguido algunas botellas. Tendremos que dejar de hacer algunos productos y otros hacerlos con aceite de oliva, aunque eso encarece el proceso y no sabe igual”, explica el propietario de las panaderías, que apunta que Ucrania exporta alrededor del 65% del aceite de girasol.