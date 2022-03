El PP de Poio ha presentado una denuncia ante la oficina de la Valedora do Pobo por problemas de agua en Caeira, Boavista y otras localidades del municipio. El portavoz de los populares, Ángel Moldes, destacó que con esta medida se pretende que esa institución “interceda ante el gobierno local ante las constantes averías y mala calidad del servicio de agua que se brinda a los vecinos y la continua negativa del gobierno local a solucionarlo”

“Usamos todos los instrumentos a nuestro alcance para solucionar los problemas de los vecinos, presentando iniciativas en comisiones, en pleno… no tuvimos respuesta e incluso votamos en contra. Como no quieren dar explicaciones a los vecinos, ahora tendrán que hacerlo ante la Valedora do Pobo”, añadió Moldes, que sostiene que ahora esta entidad “exigirá al Concello que aporte toda la documentación relacionada con estos problemas.

“No es normal que en una zona urbana haya averías constantes, falta de presión, cortes en el servicio... y la propia empresa informe que hay que cambiar las tuberías por completo”, advirtió Moldes, quien recordó que el contrato de agua, que sería la posible herramienta para abordar el problema, “ha caducado en la quinta y última prórroga legal”.

Los populares recuerdan que el Concello “se encarga de dar los servicios básicos a los vecinos pero en Poio más de 2.000 vecinos sin agua ni saneamiento. Esperamos que con esta denuncia se puedan solucionar los problemas que han tenido las familias sufriendo durante muchos años”.