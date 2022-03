La población extranjera de Pontevedra crece en casi 6.000 personas en los últimos 25 años

Con respecto al año anterior, 2020, la población extranjera que reside en Pontevedra ha aumentado ligeramente, pasando de ser 7.855 personas a 7.967, de un 9,43% de los habitantes a un 9,59%. La tendencia creciente viene de muy atrás, ya que en los últimos 25 años la capital ha ganado un total de 5.828 residentes nacidos en otros países, pasando de representar un 2,88% de la población en el año 1996, a ser el 9,59% en 2021.

Según los datos ofrecidos por el INE en el padrón municipal, de estos habitantes extranjeros empadronados en Pontevedra, 5.271 proceden del continente americano, concretamente 2.121 hombres y 3.150 mujeres; 927 son personas nacidas en África (583 hombres y 344 mujeres), 264 son naturales del continente asiático (136 hombres y 128 mujeres) y una quincena procede de Oceanía (seis hombres y nueve mujeres).

Según el país de nacimiento, la mayor representación la tienen estados de América del Sur. Venezuela, con 1.218 personas viviendo en Pontevedra (once más que en 2020), es el país con más representación en Pontevedra, seguido de Brasil, con 917 personas viviendo en la ciudad (nueve más que en 2020), y con Colombia completando el top 3, con 806 personas residiendo en la Boa Vila (36 más que en 2020). Argentina tiene también una alta representación, con 552 personas viviendo en Pontevedra (12 más que en 2020) y, ya fuera del continente americano, es Marruecos el que cuenta con más nativos en la capital, 561 (seis menos que en 2020).

La representación del continente europeo es más baja, con la vecina Portugal a la cabeza con 267 personas viviendo en la ciudad (siete menos que en 2020), seguida de Francia, con 259 representantes (dos menos que en 2020), y Alemania, con 188 (ocho menos que en 2020).

Además, en Pontevedra viven un total de 28 personas de nacionalidad ucraniana (cuatro más que en 2020) y 38 de nacionalidad rusa (uno menos que en 2020), de plena actualidad por el conflicto bélico que se desató hace apenas siete días. Por parte de algunas de estas personas ha surgido una gran oleada de solidaridad tanto en Pontevedra como en el resto de la comarca para tratar de ayudar a las víctimas inocentes enviándoles alimentos y ropa, sobre todo de abrigo, de cara a los días más duros de la guerra.

La mayoría de las personas que viven en la ciudad son nativas de la misma, un total de 46.417, que representan el 55,85%. De las que no nacieron en Pontevedra, un 34,57% procede de diferentes lugares de España; la mayoría, de otros municipios de la provincia, 16.209 (un 19,50%), y 5.755, de otras comunidades autónomas (un 6,92%).

En comparación con los datos del año anterior, 2020, disminuyen los habitantes nacidos en Pontevedra, pasando de 46.609 a 46.417, de representar un 55,98% a un 55,85%. También disminuye la población nacida en la provincia, de 16.283 a 16.209 (de un 19,56% a un 19,5%). También cae la representación de la comunidad gallega, que pasa del 8,23% al 8,14% (de 6.851 a 6.766). Aumentan, sin embargo, los nacidos en el resto de España, que pasan del 6,80% al 6,92% (de 5.662 a 5.755).

En los últimos 25 años, los habitantes nacidos en la propia ciudad han caído desde los 46.824 a los 46.417 (407 menos), pasando de representar el 63,03% de la población a ser el 55,85%. Es el único parámetro que desciende, ya que crecieron los habitantes nacidos en la provincia, pasando del 19,37% al 19,50% (de 14.388 a 16.209); los nacidos en otras provincias de la comunidad gallega, pasando de 6.266 a 6.766, y los nacidos en el resto de España, asando del 6,29% al 6,92% (de 4.672 a 5.755).

Por otra parte, según el Censo Electoral de españoles residentes en el extranjero a 1 de noviembre de 2021, un total de 14.999 personas mayores de 18 años con municipio de origen en Pontevedra han trasladado al extranjero su residencia habitual.

Nataliia Drozdovska: “Llevo doce años en Pontevedra y estoy conmocionada por la guerra en Ucrania”

La ucraniana Nataliia Drozdovska es la responsable de una de las acciones solidarias con su país que se están realizando desde Pontevedra en los últimos días. Esta profesora de piano contactó con varios de sus amigos en la ciudad para “tratar de ayudar a los míos desde aquí”. Visiblemente afectada por lo que está sucediendo desde hace apenas una semana, Nataliia no tiene palabras para expresar cómo se siente. “Llevo doce años en Pontevedra y ahora mismo estoy conmocionada por lo que está pasando en Ucrania”, señala, al tiempo que insiste en que no quiere hablar más porque no es capaz de expresar bien lo que está sufriendo por sus compatriotas desde que estalló la guerra.

Entre los establecimientos que no han dudado en ayudar a Nataliia en su acción solidaria está Panaderías Acuña, que mañana sábado pondrá a disposición de quienes quieran colaborar donando alimentos y medicamentos su local de Salcedo. “Es el que más espacio tiene para hacer esta recogida”, explica uno de sus propietarios, Andrés Acuña, que apunta que “nosotros solo estamos haciendo de altavoz. La iniciativa está teniendo mucha repercusión, nos está llamando mucha gente ya para preguntar cómo tiene que hacer para donar”.

A partir de mañana se podrá entregar material en la panadería Acuña de Salcedo, “el día 13 lo empaquetaremos todo y lo enviaremos al Consulado de Barcelona. Allí Natasha –como la conocen sus amigos– tiene contactos que lo harán llegar a Ucrania”.

Andrés Acuña no dudó en prestar su colaboración con esta causa. “El martes nos llamó un amigo común para explicarnos la situación. Ella está bastante frustrada por todo lo que está pasando en su país y empezó a pedir ayuda a sus personas más cercanas en Pontevedra”, explica el propietario de las panaderías, que añade que “ella tiene ya la hoja de ruta definida, nosotros lo único que hacemos es encajarla en nuestro negocio. Como tenemos muchos puntos de venta y nos conoce mucha gente en la ciudad, estamos haciendo de altavoz para que colabore cuanta más gente mejor”.