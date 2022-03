O Concello de Poio vén de aprobar a prórroga do contrato de subministro eléctrico para dependencias e instalacións municipais, adxudicado a principios de 2021 á empresa Iberdrola Clientes Sociedade Anónima. Deste xeito, esta entidade será a encargada de seguir proporcionando o servizo ao Concello de Poio ata mediados do mes de xullo. Esta renovación faise efectiva en marzo, logo de que expirase o contrato inicial en febreiro. Esta medida tómase tendo en conta a proposta realizada polos técnicos municipais, en cuxos informes advírtese de que, no caso de volver a sacar a día de hoxe o concurso a licitación, os custes poderían ser moito maiores, habida conta da imposibilidade de licitar a prezo fixo.