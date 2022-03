Los hurtos caen a la mitad en dos años en Pontevedra debido a las restricciones

No hace mucho tiempo que los pequeños hurtos ocupaban el lugar que ahora ostentan las estafas y delitos por internet como principal quebradero de cabeza de la Comisaría de Pontevedra en lo referido, claro está, a la delincuencia que se podría denominar como de “baja intensidad”. Carteristas y descuideros hacían su agosto y sumaban un elevado porcentaje de las denuncias que se tramitaban en las dependencias policiales de la calle Joaquín Costa.

El año pasado se denunciaron apenas 440 hurtos, frente a los 875 que se producían en 2019

Las campañas de prevención (tanto de vigilancia como de información), pero sobre todo la pandemia, han reducido el número de hurtos que se denuncian en la ciudad de Pontevedra a justo la mitad en apenas dos años. El año 2019 se cerraba en la ciudad del Lérez con 875 hurtos denunciados. En diciembre pasado apenas hubo 440, es decir, un 49,7% menos. Además, la cifra es inferior incluso al del peor año de la pandemia, 2020, cuando hubo 475 casos y se registraron casi tres meses de aislamiento.

Aunque en 2020 ya no hubo confinamiento, fuentes policiales recuerdan que algunos de los principales escenarios en los que los especialistas en estos pequeños robos suelen actuar no estuvieron a su alcance como en la antigua normalidad. Por ejemplo, el sector hostelero y, sobre todo, el ocio nocturno, es uno de los principales campos de actuación para los profesionales de los robos al descuido: Un móvil sobre la mesa de una cafetería o la barra de un bar, o una cazadora sobre una tarima en una esquina de una discoteca son objetivos fáciles y buscados por los amigos de lo ajeno que se mueven como "pez en el agua" en estos espacios o grandes aglomeraciones.

Las normas de distanciamiento social ayudaron a evitar estos robos pero también la cancelación (también el pasado año) de la mayoría de los eventos multitudinarios que se celebran en la ciudad, como las fiestas de la Peregrina, Feira Franca, el Carnaval..., entre otros. Fiestas en las que solía haber un repunte de denuncias.

Dejar un móvil sobre una barra de un bar o perder de vista una cazadora en un local de ocio nocturno puede ser aprovechado por los amigos de lo ajeno

Es por ello que, aunque las cifras están en niveles bastante bajos, desde la Comisaría recuerdan que no estaría de más ahora que se está retomando la normalidad (reapertura del ocio nocturno, celebración de fiestas como el Entroido...), los ciudadanos no descuidasen la adopción de medidas preventivas para evitar ser víctimas de alguno de estos pequeños robos. Por ejemplo, en las salidas nocturnas evitar no perder de vista efectos personales como prendas de ropa o móviles o no dejar estos a la vista en mesas o barras de locales. Otro consejo es estar atentos a personas desconocidas que nos suelen llamar la atención para pedir un favor mientras actúan de "gancho" para que otra persona lleve a cabo el hurto.

Ojo con el Entroido

En lo que va de Entroido en Pontevedra no se ha detectado un incremento notable del número de hurtos, pero desde la Policía Nacional sí reconocen que de vez en cuando puede aparecer un “goteo” de nuevos casos cuando algunos de estos grupos de “descuideros” que desembarca, de vez en cuando en la ciudad.

El objetivo, mantener estos pequeños robos en cifras igual de bajas y hacer frente al gran problema de la actualidad, la ciberestafas y delitos a través de internet.