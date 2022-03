La concejala de Igualdade, Silvia Díaz dio a conocer ayer los detalles del IV Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres del Concello de Poio, un documento que da continuidad a los planes elaborados en años anteriores y que tiene como principales objetivo “reafirmar, potenciar e consolidar o importante labor que desde a Administración local se vén realizando neste eido para promover e consolidar a igualdade de oportunidades, de dereitos e de trato entre homes e mulleres”.

A la presentación de esta hoja de ruta también asistieron el alcalde, Luciano Sobral, y concejales del gobierno local, así como la directora del Centro de Información a Muller (CIM), Raquel Morales, y la psicóloga Lidia Fazanes. Precisamente, una de las características de este IV Plan de Igualdade es, como subrayó la propia Silvia Díaz, su carácter transversal. “Todos os membros deste equipo de Goberno estamos comprometidos con avanzar cara a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, e este documento será a folla de ruta que marque as liñas prioritarias a seguir”, apuntó.

El documento fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del pasado mes de febrero. Con anterioridad, la edil de Igualdade ya había informado a las representantes de los colectivos que forman parte del Consello Municipal da Muller, celebrado el día 16. “É necesario eliminar os obstáculos que dificultan ou imposibilitan a participación nas mesmas condicións de mulleres na vida social, laboral, económica, cultural, educativa ou política”, subrayó la edil, que tiene claro que el Plan de Igualdade será “unha ferramenta indispensable e efectiva para continuar avanzando na consecución deste obxectivo”. El documento prevé la actuación en cuatro grandes áreas estratégicas y propone la puesta en marcha de un total de 45 medidas, que se realizarán entre el presente año y 2026. Su duración es otra de las novedades, ya que los planes anteriores se ejecutaron en tres ejercicios.

Son iniciativas que, como señala Silvia Díaz, “van dirixidas a corrixir as situacións de desigualdade entre homes e mulleres” y dan continuidad a las ya impulsadas a través del III Plan de Igualdade. En este sentido, la evaluación realizada del III Plan “constata un grao de cumprimento moi elevado, de máis do 90% das accións executadas". “Por unha banda, dáse continuidade ás medidas que tiveron bos resultados, e por outra, deséñanse novas propostas para conseguir os obxectivos que non se completaron anteriormente”, señala la concejala que también incide en el hecho de que se hará especial hincapié en actuaciones “que non se limitan a ser accións puntuais e que buscan consolidar as políticas en materia de igualdade”.

El documento abarca varios ámbitos de intervención, entre los que destacan la transversalidad y coordinación institucional, la actuación integral contra la violencia de género, la sensibilización y educación para la igualdad, el empoderamiento y participación social de las mujeres y la promoción económica, el empleo y la organización corresponsable y sostenible social.

Ángeles Corredoira Carballa, que patronea una embarcación de marisqueo, “Muller do Ano”

Mulleres en Igualdade de Poio entregará en el centro “Xaime Illa de Raxó” mañana sábado la II Edición de los “Premios Muller do Ano de Poio” a Ángeles Corredoira Carballa, patrona de una embarcación que se dedica al marisqueo a flote. Además, con este acto “queremos celebrar haber llegado hasta aquí después de dos años de pandemia. Necesitamos darle normalidad a nuestras vidas, comenzar a socializarnos y reconocer el gran potencial que tenemos en nuestro Concello”, dice la presidenta del colectivo, Maritxe González. Subraya que “este premio más que merecido demuestra y es un ejemplo claro de que la mujeres pueden elegir su empleo, su forma de vida y demostrar con ello que no tenemos techos de cristal, que solo necesitamos voluntad para llegar donde nos propongamos. Necesitamos modelos como nuestra premiada para visibilizar a las mujeres en una sociedad que todavía lucha por la igualdad”.