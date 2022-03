Los coches ya “invaden” la nueva explanada ante la terminal de autobuses

Por etapas. Así parece que se pone en servicio la nueva estación de autobuses de Pontevedra, en proceso de remodelación desde hace más de dos años. Primero, en el verano pasado, se abrió al tráfico el ramal de acceso desde la calle Josefina Arruti. Después, hace escasamente un mes, se puso en funcionamiento el paseo paralelo a esta última calle, que estuvo cerrado durante más de veinte meses. Y desde hace apenas unos días, la amplia explanada remodelada en el frente de la propia terminal, hacia la Rúa Estación, es utilizada por los vecinos y, sobre todo, por los conductores, que “invaden” con sus coches un espacio cuyo uso se anunció en su día como “restringido” para servicios públicos y para dejar y recoger pasajeros de los autobuses.

Mientras el ramal de Josefina Arruti (que incluye un puente sobre el río de Os Gafos) se inauguró con presencia de autoridades, el resto de aperturas no ha contado, hasta ahora, con publicidad oficial ni aviso previo. Simplemente los ciudadanos vieron abiertos el paseo y la explanada y comenzaron a utilizarlos.

Más tiempo aún deberán aguardar para disfrutar de la propia estación plenamente reformada, ya que las obras interiores discurren con retraso por la crisis de materiales de la construcción. En el exterior, en cambio, está todo finalizado. ¿Todo? Lo cierto es que no. Se destapó un tramo del río dentro de las dársenas de la estación y se habilitó una nueva red de pasarelas de maderas para dar continuidad al paseo de Os Gafos desde Campolongo. ¿Qué ocurre con ese pequeño tramo? Es lo que se preguntan los vecinos, ya que el trazado por Ponte Bolera no tiene continuidad, como antes, bajo la Rúa da Estación. El itinerario está ejecutado, pero no abierto, por lo que los usuarios se ven obligados a dar un amplio rodeo para prolongar su paseo.