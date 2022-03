Trabajadores y firmas auxiliares de Ence ven con “esperanza” la admisión de sus recursos

“Para nosotros es un rayo de luz, un poco de esperanza ante el panorama tan oscuro que se presentaba ante nosotros hasta ahora”. Así explicaba Ana Cedeira, lo que para los trabajadores de Ence supone la admisión a trámite por parte del Supremo de los doce recursos presentados contra una de las tres sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga de la concesión de la pastera.

Dos de los recursos están impulsados por los propios trabajadores, uno por el comité de fábrica y otro por el comité de oficinas centrales, que preside la propia Cedeira. “Sabíamos que lo normal, hasta cierto punto, es que al menos los recursos fueran admitidos a trámite pero estamos contentos porque además han sido admitidos los doce que se han presentado por distintas entidades y empresas”, explica. Ahora confía en que los recursos presentados contra las otras dos sentencias, que son similares a este, también sean admitidos a trámite, como todo parece indicar.

Ana Cedeira: "Que hagan referencia en el auto a los cinco mil empleos es muy positivo, vemos que el Supremo nos ha escuchado y ha entendido que no somos sólo una fábrica, sino algo más"

Cedeira también valora positivamente el hecho de que el Supremo, en su propio auto, haga referencia al “impacto económico y social” que tiene la pastera y a los “cinco mil puestos de trabajo” que dependen de ella para entrar a analizar ahora el fondo de la cuestión: Si la concesión de la prórroga se ajustó a derecho o no y, concretamente, si es aplicable a Ence el artículo 32 de la ley de Costas que impide la continuidad en terrenos de dominio público de instalaciones que puedan ser susceptibles de funcionar en otro lugar: “Eso es muy positivo, vemos que el Supremo nos ha escuchado y ha entendido que no somos sólo una fábrica, sino algo más, una instalación que no solo afecta a Pontevedra, sino a toda una comarca y toda una comunidad autónoma y a sectores tan importante como el forestal o el transporte”, explicó Cedeira.

"Queda una batalla legal muy larga, hay que seguir luchando", indican desde la Plataforma Proindustria, que agrupa a varias auxiliares de la pastera

Precisamente, las empresas auxiliares de Ence, que se integran en su mayoría en la Plataforma ProIndustria de Pontevedra, también valoraban ayer de manera muy positiva la admisión a trámite de los recursos que han interpuesto contra la anulación de la concesión. Agustín Nogueira, portavoz de la Plataforma, explica que la decisión es “esperanzadora” pero recuerda que tan solo hace referencia a una de las tres sentencias dictadas contra la prórroga de la concesión y que ahora el Supremo deberá decidir sobre el fondo de la cuestión: “Queda una batalla legal muy larga, el futuro de Ence todavía está en el aire, hay que seguir luchando”, explica. Son 7 las auxiliares que estarán personadas en este proceso, junto a la empresa, los dos comités, el Puerto de Marín y la Asociación de Primera Transformación de la Madera de Lugo.

La APDR echa de menos que el Supremo no dedique “ni una línea a rebatir la postura de Greenpeace y el Estado”

Para el Concello la admisión a trámite de los recursos de casación contra la sentencia que anula la prórroga de Ence era algo previsible, “no se barajaba otro escenario”, indicaban el martes. Otro de los colectivos que ganó la batalla legal a Ence en la Audiencia Nacional, la Asociación Pola de Defensa da Ría, comparte esta visión, pero sí que se mostró más crítica con el contenido del auto del Supremo que el ejecutivo local. Antón Masa explicaba ayer que, por ejemplo, “echan de menos” en el auto del Supremo “que no se dedique ni una palabra a analizar los argumentos por los que tanto Greenpeace como la Administración del Estado se oponían a la admisión a trámite del recurso” al entender, como la APDR, que la sentencia de la Audiencia Nacional era impecable y no tenía interés casacional.

También lamenta que el Supremo haga suyas las estimaciones que vienen lanzando los trabajadores y Ence como que tiene un impacto de hasta cinco mil empleos en Galicia, “unas cifras que no se sabe de donde salen y que no se cree ni la propia empresa”. “Ver esto reflejado en un texto jurídico es como una burla”, indicó Masa. También ve preocupante la referencia a la necesidad de estudiar la aplicación del artículo 32 a terrenos que hayan sido “transformados” por la Administración, como señala el auto. Masa defiende que las marismas de Lourizán no se desnaturalizaron por el Estado, sino por una mercantil gracias a esta concesión, la “Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra”, que aunque era de capital estatal, era una empresa. En cualquier caso, esperan que el fallo final del Supremo confirme la sentencia de la Audiencia Nacional.