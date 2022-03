Poio acollerá nos vindeiros días unha nova campaña de castración de gatos. Trátase dunha iniciativa desenvolta pola entidade “Castro, luego existo”, que conta coa colaboración do Concello. Esta iniciativa, que xa se realizou a finais do ano pasado, terá lugar entre os días 4 e 6 de marzo. As persoas que estean interesadas en esterilizar ás súas mascotas felinas terán a oportunidade facelo gozando de prezos económicos e descontos. Para anotarse será preciso poñerse en contacto coas persoas responsables a través do número de teléfono 676509731.