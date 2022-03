O Concello de Cuntis pon en marcha a campaña con motivo do Día Internacional da Muller o 8 de marzo, que fai fronte común co comercio local para desenvolver unha iniciativa propositiva de concienciación e sensibilización baixo o lema “+8M” que consistirá na colocación de carteis en forma de margarida con mensaxes positivas e integradoras que se exhibirán tanto nos establecementos como no mobiliario urbano e na Casa do Concello. A campaña ten unha vertente dirixida á infancia e mocidade coa presentación e distribución do libro “O Soño da Praza das Árbores”.