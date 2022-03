La viticultora de Meaño Isabel Varela Gómez recibirá el Premio 8 de Marzo 2022 de UGT Pontevedra-Arousa-Deza. Al frente de una explotación vitícola, la galardonada extiende el premio “a todas las mujeres que trabajan en el campo y a todas las que trabajan en la casa”.

El sindicato ve en la galardonada "un ejemplo de la osadía y dignidad de las trabajadoras del sector primario". La entrega del Premio 8 de Marzo será el próximo lunes 7 de marzo, a las 11.30 horas en la sede de UGT de Pontevedra.

La candidatura de Isabel Varela Gómez fue propuesta por Uniones Agrarias (UU AA) sindicato al que está afiliada desde hace una década. Su historia como viticultora comenzó al casarse, ya que su suegro tenía viñas. Isabel Varela no solo aprendió a trabajar en ellas, sino que descubrió un mundo que le gusta, por lo que con el tiempo puso en marcha su propia explotación familiar en Meaño. Esta explotación fue creciendo, parcela a parcela, hasta las cuatro hectáreas actuales.

Con la ayuda de su cónyuge, el negocio que arrancó en 2012 tiene consolidada su producción, al amparo de la denominación de orixe Albariño Rías Baixas, y tiene la venta garantizada. Ella se declara “sorprendida” y “agradecida” por el premio y quiere que sirva para “valorar a todas las mujeres que trabajan en el campo y también a todas las que trabajan en la casa”. Recuerda que, no hace tanto tiempo, “el trabajo del campo era para muchas mujeres gallegas la continuidad del de la casa y no se le reconocía: no tenían seguro, ni cotizaban y tampoco ningún derecho cómo trabajadoras”. Esta realidad fue cambiando paso a paso y ahora las mujeres del sector primario están dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta ajena “y eso influye en que nos valoremos nosotros mismas más y que la gente nos mire de otro modo, con más respeto”, dice Isabel.

Sin embargo, lamenta el poco reconocimiento que tiene el sector primario, el poco interés que hay por el campo: “la gente piensa que la lechuga, que las patatas o el vino nacen en el supermercado, no se pregunta de dónde llega o deja de llegar, en el trabajo que hay detrás”. La pandemia puso el foco en el sector de la alimentación, pero en opinión de Isabel Varela, ese foco apenas llegó a los productores. Fue una oportunidad perdida para poner en valor el trabajo del campo “pero la gente solo le preocupaba el abastecimiento” no el origen de los productos, sus costes de producción o las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector primario. La situación es complicada --indica Isabel--, que también ve “complicadísimo” el futuro. En su opinión el relevo generacional no está, ni mucho menos, garantizado. “En el caso del vino hay un pico pero te digo que, sin arriesgar en el cálculo, el 60% de las explotaciones agrarias no tendrán continuidad”.