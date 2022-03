Las estafas por internet siguen al alza en Pontevedra y algunos de los casos que llegan a los juzgados de la ciudad son buena prueba de ello. Es el caso de un vecino de esta ciudad quien observó en una conocida página de anuncios por internet uno en el que se ofertaba un guacamayo.

Confiando en la veracidad del anuncio, la víctima se puso en contacto con el autor de la publicación, con quien concertó la compra del ave, haciéndole una transferencia de 700 euros desde su cuenta bancaria a otra de titularidad de la madre del acusado, sumando otros 25 euros de gastos de envío y transporte del animal.

El acusado había utilizado una cuenta de su madre y un teléfono prepago para intentar evitar ser descubierto

La espera por la llegada del guacamayo que había comprado se hizo interminable. De hecho, nunca llegó a producirse. La víctima denunció los hechos y se llegó hasta el acusado, que había utilizado una cuenta de su madre y un teléfono prepago también a nombre de ella para realizar la estafa, sin que ella tuviera conocimiento del asunto.

El caso llegó al juzgado de lo Penal de Pontevedra que dictó sentencia. Condenó al acusado a una pena de ocho meses de prisión por estafa y a indemnizar a este pontevedrés con 728 euros.

El acusado llegó a alegar en el juicio que no se trató de una estafa, sino de un incumplimiento contractual, dado que su intención era entregar el pájaro al comprador pero que no lo pudo llegar a recibir de una tercera persona. Para la Audiencia, que resolvió un recurso interpuesto por el acusado, resulta “evidente” que el acusado no tenía intención de entregar guacamayo alguno por lo que confirma la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo Penal número 1.