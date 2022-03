Una de cada cinco personas que participan en el Plan de Inclusión Social encuentra empleo estable

La Concellería de Benestar Social puso en marcha el pasado martes su Plan Temporal de Inclusión Social Municipal, un instrumento impulsado con la finalidad de amparar la prestación de servicios sociales comunitarios específicos. A través de este programa, que se desarrollará a lo largo de este año y de 2023 y para lo cual se incorporaron tres trabajadoras sociales, se busca lograr que las personas o familias perceptoras de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) y aquellas que se encuentran en condición de pobreza y exclusión social alcancen las habilidades necesarias para evitar situaciones de vulnerabilidad derivadas de los cambios en los procesos socioeconómicos, facilitando su acceso al mercado laboral y el mantenimiento de una forma de vida normalizada.

Entre 400 y 600 personas son beneficiarias de este plan de inclusión y alrededor de un 20% acaba consiguiendo trabajo más o menos estable, el porcentaje sube si se tienen en cuentan las personas que obtuvieron un contrato temporal o de prácticas, que después ya depende de la empresa en cuestión su continuidad.

“Lo primero que hacemos es valorar el currículum de estas personas y tratar de buscarles una alternativa laboral. Están en contacto directo con los trabajadores sociales del Plan de Inclusión, que este año es el que más incorporaciones ha tenido, con tres trabajadoras. Nosotros estamos en contacto con el Sepe y con empresas de inclusión laboral del municipio, así como con colectivos que se dedican también a inclusión laboral”, explicó el concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, que añadió que, “lógicamente, si hace falta formación, desde informática hasta competencias clave, desde el Concello se facilitaría el acceso a cursos formativos para mejorar su currículum y su capacidad laboral, ayudando a que encuentren una salida laboral”.

Entre los objetivos de este Plan Temporal de Inclusión Social se incluyen los de aumentar la empleabilidad de las personas y familias en riesgo o situación de exclusión social; atender y potenciar los factores personales, familiares, sociales e instrumentales del colectivo; facilitar espacios de relación social positivos; ampliar los conocimientos básicos para el desarrollo en la vida diaria; adquirir cualificación profesional; aprender y manejar las habilidades prelaborales; alcanzar habilidades y competencias en la búsqueda activa de empleo y facilitar la conciliación entre vida familiar, itinerario de inserción y vida laboral.

“La demanda es alta. Hay muchos hándicaps, porque muchas de estas personas, por ejemplo, no tienen coche, lo que limita el radio de acción a la hora de buscar una oferta laboral, o también la conciliación familiar. Es un poco complicado, pero se busca siempre mejorar y tratar de ayudar a que encuentren una salida laboral. Este año, de hecho, se amplió el abanico con entidades de inserción laboral y la idea es seguir potenciándolo a lo largo del año”, apunta Marcos Rey, que comenta también que “pensamos que la situación iba a ser peor por el COVID, pero la demanda está bastante estabilizada. Hubo un aumento, pero no el que teníamos en mente. De hecho, se ampliaron las ayudas de emergencia con respecto a otros años y al final no se tiró tanto de ellas, fue más o menos similar al año pasado”.

El socialista comenta también que “estamos en contacto con los empresarios y, sobre todo por la responsabilidad social corporativa, están cada vez más concienciados y con ganas de facilitar alternativas para personas en riesgo de exclusión”.