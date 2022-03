La Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín celebró el sorteo de tres cestas de Entroido de la plaza de abastos, dentro de su campaña para la promoción del comercio local. Los ganadores fueron Carmen Diz Ave, en el puesto Pescados Samuel; David Gil Gandos, en el puesto Conxelados Silverio Iglesias, y Lourdes Pazo Piñeiro, en el puesto Carnicería Manuel.

Además, con motivo de la Campaña Estrela, Noelia Núñez Hermida ganó tres vales de compra de 50 euros para consumir en los establecimientos Manolo “O Maño”, Carnicería Manuel Ángel y Conxelados Silverio Iglesias. Al no formar parte del club de fidelización de Comercio do Morrazo no recibió una tarjeta de 50 euros adicional.