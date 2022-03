A Deputación vén de licitar as obras de mellora da seguridade viaria da EP-8101 Portas-Romai, aos que destina un orzamento de 609.951 euros. Estes traballos teñen como eixo central a renovación da práctica totalidade do firme da estrada, de catro quilómetros de lonxitude, e inclúen tamén distintas actuacións de o calmado de tráfico, a adaptación das beirarrúas e a habilitación de cunetas entre outras, a fin de salvagardar a seguridade.

En concreto, as obras comprenderán, amais da renovación do firme, a implantación de redutores físicos de velocidade e de pasos peonís sobreelevados, co fin de mellorar a seguridade viaria para as persoas. A EP-8101 tamén verá adaptadas as súas beirarrúas, ampliándose a da marxe dereita no seu treito final.