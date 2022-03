A concelleira de Igualdade, Inés Fuentes, o concelleiro de Deportes, Jacobo Pérez, e o responsable de Naturgaliza, Javier Piñeiro, presentaron onte as cinco rutas polo rural caldense que se realizarán ao longo deste ano.

A primeira delas será con motivo do Día Internacional da Muller e será unha ruta circular de dificultade media o domingo 13 de marzo, baixo o título “Facendo Camiño pola Igualdade”. Inés Fuentes convidou a participar nesta Andaina “para amosar unha vez máis o forte compromiso da veciñanza de Caldas pola Igualdade e contra a violencia de xénero”. As inscricións deben facerse no teléfono 625482636 ou por email: naturgaliz@gmail.com. A cota de inscrición é de dous euros e a saída será ás 10 horas dende o Auditorio Municipal.

Con estas andainas o Concello proponse poñer en valor os espazos naturais e rurais polas que transcorren, e facilitar a educación ambiental e o turismo local e de proximidade”.