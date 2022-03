El primer "match-ball" judicial que salva Ence Pontevedra

La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto por Ence (y otras diez entidades más, entre ellas el Puerto de Marín y los comités de empresa de la fábrica, así como varias empresas auxiliares) contra la anulación de la prórroga de la concesión de Ence no resuelve el fondo del asunto sobre la continuidad de la pastera en Lourizán, pero sí es un paso importante para la empresa: "Una noticia importante para la compañía", aclaraba el propio grupo empresarial. Para el Concello de Pontevedra, no es más que algo ya esperado, dado que los servicios jurídicos consideraban que la no admisión de estos recursos a trámite era una opción remota.

El Supremo admite a trámite el primer recurso de Ence para defender la prórroga Sea como fuere, la decisión conocida hoy es lo que se podría llamar como un primer "match ball" que salva la empresa y los otros once recurrentes que defienden la continuidad de Ence en Lourizán, ya que la no admisión a trámite de fallo supondría la confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional y que esta deviniese firme. De tal forma que, aunque a la empresa todavía le pudiera quedar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supondría un grave varapalo para la continuidad de la fábrica en Pontevedra, y al menos esta bola de partido ya se ha salvado. Son once las entidades (empresa, auxiliares, comités de empresa o el Puerto de Marín) que han interpuesto recurso contra esta sentencia y ahora se admiten a trámite Además, las fuentes consultadas por FARO en el Tribunal Supremo indican que esta primera decisión prácticamente significa dar luz verde a la admisión de los otros recursos plantados contra las otras dos sentencias dictadas por la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la concesión. En concreto, estos 11 recursos admitidos a trámite en el auto judicial conocido hoy se formulan contra el interpuesto en su día ante la Audiencia Nacional por Greenpeace y que anuló la prórroga de la concesión, quedando todavía por sustanciar los que dieron la razón también al Concello de Pontevedra y a la Asociación Pola Defensa da Ría. Su admisión a trámite se da ahora por hecha, en los círculos jurídicos consultados, dado que son idénticos en su contenido a este en el que el Supremo ve interés casacional. El auto del Supremo admitiendo el recurso a trámite, además, es firme. Ahora, el asunto pasa de la sala de admisiones del Supremo a la Sección Quinta del Alto Tribunal, en donde los magistrados y magistradas deberán decidir sobre el fondo del asunto y dar respuesta a si la prórroga de la concesión por 60 años más de la pastera se ajusta a derecho o no, y por lo tanto, debe ser anulada como en su día sentenció la Audiencia Nacional o si la decisión adoptada en 2016 por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy es válida y Ence puede seguir en Lourizán 60 años más. Este fallo del Supremo sí que sería decisivo, es una segunda bola de partido para Ence y para sus detractores, aunque siempre quedaría la opción a ambos bandos en litigio de acudir a la Justicia Europea. La guerra judicial por el futuro de Ence sigue y esta de hoy ha sido una pequeña batalla más.