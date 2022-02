El Tik Tok, nueva terapia en el Princesa Letizia

Hace más de veinte años un accidente de tráfico supuso un cambio absolutamente radical en la vida de Alonso Maneiro. Las secuelas limitaron física e intelectualmente a aquel joven catoirense, quien años después encontró en el centro Princesa Letizia el mayor apoyo a sus carencias neuro-motoras. Allí recuperó la alegría de la manos de los profesionales de un lugar prácticamente mágico.

Una de las facultades que Alonso trabaja para mejorar es la de la comunicación. Un aspecto en el que ha encontrado en la logopeda Marcela Porto a una persona fundamental. El hecho de que tenga lenguaje oral se ha convertido en el motor de arranque de una terapia que ha servido para demostrar que el Tik Tok y las redes sociales también pueden contribuir en favor de la superación personal.

“Lo más importante es siempre trabajar desde la motivación. Sabíamos que a Alonso le gusta ver vídeos en redes sociales y le gusta un poco ser el malote del centro. Por eso buscamos algo que le gustase y empezar a trabajar cosas con un perfil social que le sirviese para divertirse y trabajar aspectos de desarrollo personal, desde la diversión”, apunta la logopeda de A Estrada.

La condición de batería de “A Banda da Loba” de la propia Marcela Porto hizo que la música se convirtiese en otra herramienta de lo más apropiada para trabajar en los avances fijados como objetivos. Cuestiones como la memoria, la voz, la atención o incluso funciones más ejecutivas, han encontrado en el Tik Tok un lugar adecuado para ello. Señala Marcela Porto que “abrimos el propio canal de Alonso y cada semana hacemos pequeños vídeos que le ayudan muchísimo. Además, él está motivadísimo y eso facilita todo mucho más”.

Bajo la firma de @ironmaidenproyect, todos aquellos que manejen las redes sociales pueden encontrar algunos de los trabajos que Marcela Porto y Alonso Maneiro llevan a cabo en las sesiones que se realizan en el centro. “Lo hacemos casi todo a través de la música. Alonso maneja el ordenador a través de un joystick y entre los dos vamos haciendo cosas con la música siempre como eje central”.

El hecho de que el catoirense sea aficionado a ver a youtubers le lleva incluso a aportar sus propias ideas a cada sesión. “La complicidad es la clave de todo lo que hacemos. Hacemos canciones, chistes y bromas y, a la vez, se trabaja la memoria para decir una frase o cantar una estrofa, también la atención a todo lo que se le plantea y, por ejemplo, el control de la respiración y de la voz”, añade Marcela Porto.

El hecho de que solo se puedan ver en una sesión a la semana no es óbice para que los avances se mantengan de manera sostenida. Señala la logopeda que “siempre le mando deberes a modo de juego. Por ejemplo, le digo que tiene que doblar voces o preparar un chiste. Está tan motivado que se puede trabajar en su autonomía y muchas más capacidades con cosas muy pequeñas como lo que parece un simple vídeo en las redes sociales”.

Pero su motivación muestra el propio Alonso Maneiro, no se puede pasar por alto la implicación de Marcela Porto que va mucho más allá de lo profesional. A sus 24 años, reconoce que su manera de enfocar los problemas es otra muy diferente desde que empezó a trabajar en el centro de Amancer-Aspace en Vilagarcía. “Reconozco que al principio choca un poco. Hasta puede dar un poco de miedo o respeto, pero al poco tiempo te das cuenta de que es un centro lleno de vida y de posibilidades. Es increíble como ven tus ojos todo lo que te rodea después de conocer a los alumnos del Princesa Letizia”.

Además, la batería de “A Banda da Loba” tiene un aparte para todos su compañeros en el centro, especialmente para las cuidadoras, “el trabajo que hacen es el pilar de todo”.

Una labor que se fundamenta en la estimulación

El enorme trabajo que realiza el equipo de profesionales del Princesa Letizia tiene como beneficiarios a las 24 personas que cada día acuden a mejorar su calidad de vida al recién ampliado centro de O Castriño. La facultad de trabajar en sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación tiene a la propia Marcela Porto como principal responsable. La tecnología también juega un papel fundamental para facilitar el entendimiento de la gran mayoría de usuarios que no disponen de lenguaje oral. “Trabajamos con gestos, una tablet o incluso con un dispositivo que les permite comunicar lo que quieren hacer a través de la mirada”, apunta la logopeda estradense. Otra de las facetas que ocupan gran parte del trabajo de la profesional en el centro vilagarciano es todo lo que se refiere al entrenamiento del proceso de digestión. Desde la ingestión del alimento hasta el paso a deglutir. Reconoce que, debido a las limitaciones existentes, “tienen problemas de digestión y hay un riesgo a la hora de ingerir los alimentos. Me encargo de trabajar en ello y trato de hacerlo de una manera divertida a la par que se trabajan estímulos sensoriales para que sepan identificar el alimento”. Desde convertir un chorizo en una gelatina o diferentes deconstrucciones que hacen que cada usuario tenga que identificar lo que come en un juego que les obliga a relacionar e identificar fondos y no formas. Destaca Marcela Porto que “los sabores son una fuente de estimulación muy potente que hacen que puedas crear una respuesta buscada. Jugamos mucho con eso porque sabemos que cada oportunidad es buena para su desarrollo”.