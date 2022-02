Los niños, protagonistas del Entroido dominical

El programa del Entroido de la comarca de Pontevedra se centró ayer en los más pequeños, con actividades en los concellos de Poio y Marín, en las que los niños se lo pasaron en grande y disfrutaron de actividades de lo más variado con sus disfraces.

En el caso de Poio, el “Seica na Seca... hai Entroido” contó con una importante afluencia de público familiar y alrededor de un millar de personas se acercaron hasta la carpa instalada en A Seca, que se colocó en previsión de lluvia.

Hubo talleres de maquillaje, en los que los pequeños se prestaron gustosos para los originales diseños que les crearon sobre el rostro las monitoras de ocio y tiempo libre. Pero también pudieron divertirse conociendo los juegos tradicionales.

Por supuesto, la mayoría de los asistentes acudieron disfrazados y con ganas de pasárselo bien después del año de parada obligatoria por la pandemia del COVID.

De igual modo, en la fiesta infantil en el Parque Eguren de Marín los niños asistieron a actuaciones musicales propias del Entroido, participaron en talleres de manualidades y creación de máscaras y fueron “tatuados” con divertidas figuras temporales.

Hoy lunes es el turno del Entroido infantil de Sanxenxo. Entre las 10.30 y las 13.30 en el edificio de usos múltiples de Portonovo se celebrarán talleres de disfraces y actividades para niños de entre tres y doce años, que mañana martes se trasladarán al Pazo Emilia Pardo Bazán y el miércoles al pabellón de Vilalonga. Las plazas son limitadas, por lo que es preciso inscripción previa en el teléfono 986 727 936.

Presentación de Ravachol

En el caso de Pontevedra, el programa de Carnaval se retoma hoy lunes tras el descanso de ayer domingo. Desde las 17 horas habrá actividades, con talleres en el Parque de las Palmeras y en la Praza de Curros Enríquez.

A las 17.30 horas saldrá Olodum do Coio, que ofrecerá por las calles su espectáculo de batucada.

Pero sin duda el plato fuerte del día tendrá lugar a las 19.70 horas en la Praza da Peregrina, cuando se presente la caracterización de este año del loro Ravachol. Será, como cada año, junto a la recreación de la botica de Don Perfecto Feijoo, que lleva unos días ya instalada junto a la estatua del pájaro.

Además de conocerse de qué irá vestido y qué reivindicará este Entroido el animal más irreverente de la historia de Pontevedra, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Comando Foucellas.

Concurso de Murgas

Además, hoy se celebrará la primera eliminatoria del XXX Concurso de Murgas. Este año, finalmente, sufrirá una modificación, de modo que reducirá sus días de celebración a dos: hoy lunes y el jueves, ambos a las 21 horas en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Se elimina la sesión prevista para el miércoles. El cambio se debe a que al contar con solo cuatro grupos participantes es suficiente con dos actuaciones cada uno, que se desarrollarán una en cada una de las noches. De este modo, hoy actuarán Val do Lérez, Murga do Naveiro, Los PTV y Equipo Ja, mientras que el jueves el orden será diferente: Val do Léez, Los PTV, Murga do Naveiro y Equipo Ja. La final, obviamente, será el jueves.