La natalidad en Pontevedra, con 529 partos, es tres veces menor que a mediados de los setenta

La natalidad se desploma en Pontevedra, al igual que en la mayor parte de ciudades de nuestro entorno. Los nacimientos en la capital fueron en 2020 –último año de la serie analizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE)– casi tres veces menos que a mediados de los años setenta del siglo XX.

Si en 1975 nacieron en la ciudad del Lérez 1.353 pequeños (1.409 un año después), el pasado 2020 fueron solo 529 las criaturas que vieron la luz en Pontevedra. Aún así, ese año 2020 supuso una ligera mejoría respecto al año anterior. En 2019 nacieron solo 505 niños en esta ciudad.

En los dos últimos años de pandemia, el censo de población cayó empujado por un significativo aumento de la mortalidad, unido a la caída sistémica de la natalidad y el éxodo de una parte de la población a poblaciones rurales o menos masificadas. La marcha de extranjeros también fue otra de las causas de la caída de población en Pontevedra, que no perdía habitantes desde el año 2015.

Área de Influencia

En todo caso, en la serie analizada por el IGE, la natalidad cayó más de un 61% por ciento desde mediados de los años setenta. Algo más del 70 por ciento en otros municipios más pequeños del Área de Influencia de Pontevedra. En los últimos años no se ven síntomas de recuperación en una curva de natalidad que sigue en caída libre en la comarca como en el resto de Galicia. En Sanxenxo, si en 1976 llegaban al mundo 336 criaturas, en el 2020 solo lo hicieron 92, lo que supone una caída de la natalidad de más del 66%.

En Marín nacían en la mitad de la década de los 70 algo más de 500 niños, cuando en 2020 solo se estrenaron 148 cunas en este municipio, según los datos del IGE.

La sangría de la natalidad es aún mayor en municipios rurales como Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade o A Lama. En estos ayuntamientos nacieron el pasado 2020 un total de 6, 25 y 10 criaturas respectivamente.

En el vecino municipio de Poio, si en 1975 venían al mundo 235 niños y niñas, en el último año contabilizado por este estudio del IGE fueron solo 102, mientras que en Ponte Caldelas el descenso llega al 77 por ciento. En 1975 nacían en el municipio del Verdugo un centenar de niños, cuando en 2020 fueron solo 23.

En 1975 nacieron en Galicia 43.850 personas, 15.247 en 2020

En el cómputo general de la Comunidad Autónoma, en 1975 nacían 43.850 nuevos gallegos y gallegas, mientras que en 2020 llegaron al mundo 15.247.

Entre enero y octubre del pasado 2021 nacieron casi medio millar de niños menos que en el mismo periodo de 2020. Los alumbramientos en esos diez meses bajaron a 12.469, son un 3,66 por ciento menos que en el año de la pandemia y un 22 por ciento por debajo de los partos registrados hace cinco años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también confirman que mientras que la mayoría de las ciudades gallegas adelgazan su censo de habitantes, los núcleos más pequeños los han recibido desde 2019. De la subida de 11.707 habitantes en total en los municipios gallegos que han crecido, hasta 10.932 residentes se han empadronado en concellos pequeños y medianos.

Provincia

En cuanto a alumbramientos y según los datos del INE, durante el pasado 2021 la mayor caída en Galicia se registró precisamente en la provincia de Pontevedra. Nacieron 4.532 niños, un 5,10 por ciento menos. La caída de la natalidad experimentada por la comunidad autónoma en los primeros diez meses del 2021 supera a la registrada en el mismo periodo de 2020 del 2,07%.

En cuanto a población de la comarca, el censo se elevó en el último cómputo a 188.662 habitantes, al aumentar la población en ocho de los 14 concellos del área de influencia de Pontevedra. Estadística certificó una caída de 146 vecinos en la capital, que se queda en un total de 83.114 vecinos. Los crecimientos más destacados se registraron en Sanxenxo y Poio, con 221 y 157 residentes más.

Así, y pese a la pandemia y la caída de la curva de la natalidad, la comarca de Pontevedra puede presumir de resistir con cierta fortaleza la sangría demográfica que azota a Galicia.

La mayoría, con madres activas en el mercado laboral

La situación laboral de la madre y de la familia es uno de los factores decisivos a la hora de alumbrar nuevos ciudadanos. Según el estudio del Instituto Galego de Estatística, de los 505 niños y niñas que vinieron al mundo en Pontevedra en el año 2019, un total de 398 fueron alumbrados por una mujer en situación laboral activa, mientras que 104 niños y niñas tenían una madre en situación de inactividad. No constan los casos de 3 progenitoras. En el caso de Marín, de los 141 alumbramientos del año 2019, un total de 104 son de una mujer laboralmente activa y 36 de madres inactivas. No consta la situación de una. El porcentaje es similar en Sanxenxo, donde de los 96 nacimientos del año analizado, 78 proceden de mujeres activas en el mercado laboral, 17 inactivas y no hay datos de una. En el cómputo de Galicia, de los 15.718 niños y niñas nacidos en el año 2019 la situación de la madre era activa en 13.142 casos, inactiva en 2.491 nacimientos y no consta la situación de 85 mujeres.

La Xunta ofrece una ayuda de 1.200 euros anuales durante el primer año

El Gobierno de la Xunta ofrece desde 2015 una ayuda de 1.200 euros anuales durante el primer año de nacimiento del niño a través de una Tarxeta Benvida, con la que las familias pueden comprar productos básicos para el bebé. Además la guardería es gratuita para el segundo hijo y sucesivos. Los datos del padrón municipal reflejan que el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, es decir, hay más fallecimientos que nacimientos. En el último año se registraron un total de 717 defunciones y 470 nacimientos (a falta de incluir los datos de los meses de noviembre y diciembre de 2021). La diferencia negativa es la segunda más alta de la década, solo superada en 2020. En cuanto a la población por parroquias, se aprecia una ligera tendencia al alza del rural con respecto a la ciudad, algo que puede estar directamente relacionado con la pandemia de COVID. Un total de 64.181 personas viven en el núcleo urbano de Pontevedra (797 menos), el 76,23%, mientras que 19.901 viven en el rural (49 más), el 23,77%.