Poco más de 37 kilómetros cuadrados y menos de 6.000 habitantes. Así es Vilaboa, un pequeño municipio rural entre dos urbes, que tiene la ambición de transformarse en una villa. Para ello, el gobierno local se propone dar la vuelta a la concepción urbanística actual, sin perder las ventajas que supone residir en un municipio pequeño en términos de calidad de vida.

En ese reto está inmerso el grupo de gobierno de César Poza, que quiere convertir O Toural en el núcleo que centralice toda la actividad administrativa y sanitaria del municipio. Sobre su mesa, dos ambiciosos proyectos: la construcción de unas nuevas dependencias para uso sociocultural, complementarias del actual Concello y de las instalaciones de Riomaior y un concurso de proyectos para transformar el entorno en una plaza pública, un espacio sin coches y para disfrute de peatones y bicicletas e incluso semipeatonalizado.

El actual edificio del Concello, diseñado por el arquitecto José Luis Otero Pombal, data de 1972 y presenta carencias de eficiencia energética, calidad constructiva, etc. En 1995, al edificio original se le añadió un bajo cubierta, incrementando el volumen y deformando las proporciones pero sin aportar calidad a las condiciones de la normativa de trabajo. Y con un salón de plenos poco funcional.

Un nuevo Concello

Un convenio con la Diputación Provincial a través de Reacpon permite a César Poza soñar con transformar la cara del Concello, un nuevo edificio que en el futuro podría conectarse con el actual y que además contaría con una reforma integral de todo el entorno que el Concello de Vilaboa concretará a través del recién convocado concurso de ideas.

Sería, explica el regidor, un edificio independiente, destinado a acoger usos dotacionales como un salón de usos múltiples y una sala polivalente complementaria para la organización de actividades de formación, administrativas y reuniones. Un gran centro sociocultural complementario y alternativo a la Casa de Cultura de Riomaior, que se ubicará en una parcela municipal de 1.497 metros cuadrados, en una zona donde no hay dotaciones de este tipo. “Concebimos este edificio como un punto estratéxico que resolva as carencias actuais en infraestruturas socioculturais na zona norte do noso concello e que inclúa usos complementarios de arquivo municipal e almacén necesarios pero que funcione de forma independente e en horario distinto”, apunta César Poza, quien confía en el apoyo del resto de grupos municipales de la Corporación para dar a O Toural el empuje que necesita como núcleo de centralidad, siendo estas obras estratégicas para llevarlo a cabo.

La construcción del futuro edificio se complementará con la transformación del entorno, con una actuación global que recupere el espacio ocupado ahora por los coches para disfrute público. La humanización es la pieza clave en el nuevo modelo urbanístico.

Plazo

El plazo para presentar propuestas estará abierto para los técnicos hasta el próximo día 2. El Concello elegirá la más acorde con su proyecto, que contempla la demolición del actual pavimentado de la plaza situada frente al Concello, ahora en desuso, y en su lugar diseña una nueva plaza con arboleda y pequeños equipamientos de ocio colectivo. La humanización deberá incluir también la pavimentación de la vía interior que comunica con el edificio de Correos, transformándola de una carretera rodada de acceso libre a una calle de tráfico mixto con plataforma única, con preferencia peatonal, abierta solo al tráfico de residentes.

Zona Franca respalda un parque empresarial

La transformación de esta pequeña localidad en una villa no es la única preocupación de Vilaboa. Su alcalde, César Poza, explica que fijar población es otro de los retos que debe afrontar su gobierno. La puesta en marcha de un polígono industrial sería clave en la consecución de ese objetivo y el proyecto está también sobre la mesa.

La del Concello de Vilaboa y la del Consorcio Zona Franca. Un parque empresarial de 400.000 metros cuadrados en una zona con buenas conexiones con la AP-9 y la N-554, así como con el ferrocarril. Las alternativas podrían conocerse este mismo año, ya que ambas administraciones se emplazaron a una próxima reunión para estudiar las opciones que permitirían a Vilaboa sacar al mercado una oferta de suelo industrial.