Venerando Fernández, el carterista más señero

Venerando Fernández González fue en su tiempo el carterista más famoso de Galicia. Bautizado en Nogueira de Ramuín en 1893 (algunos juzgados dataron su nacimiento en 1895 y otros 1896), durante su azarosa vida se esforzó cuanto pudo por romper con la etimología de su nombre. En latín, venerandus; es decir, aquel que es digno de veneración.

Venerando pisó la cárcel por vez primera en 1912, cuando solo contaba 18 años, tras sufrir dos detenciones consecutivas en Ourense y en Celanova. Por aquel entonces comenzó a ejercer de carterista, aunque luego practicó otras actividades punitivas más rentables, de prestamista a cambista, pasando por estraperlista. Cada cosa en consonancia con su tiempo.

A lo largo del medio siglo siguiente, acumuló un sinfín de “quincenas” (quince días de cárcel), la pena habitual para el hurto de una cartera, y también pasó en prisión alguna que otra temporadita un poco más larga.

Como moinante impenitente, llegó a Lérez a finales de la década de 1910 acompañado por su hermano Ángel, “Venerando pequeño”. Allí se avecino y tuvo un hijo con una carterista, hasta su definitivo enraizamiento en Agudelo.

Forjó banda propia tras iniciar una relación con Constantina Fontán Rodríguez, primero novia y luego esposa y madre de su hija

Precisamente en aquel tiempo, cuando Venerando aún no había sido proclamado como rey de los carteristas, su casa fue asaltada en su ausencia por Juan Fernández “Largastierras”. El botín obtenido por aquel peligroso hampón no fue pequeño: unas 4.000 pesetas en metálico y otras 4.000 en alhajas. A su regreso a Lérez, Venerando identificó al ladrón y le preparó una encerrona con una timba, de acuerdo con otros compinches. Enseguida hubo más que palabras; se cruzaron algunos tiros, y “Largastierras” necesitó atención médica en la Cruz Roja por una herida de bala en el vientre.

Al más puro estilo mafioso, Venerando forjó banda propia tras iniciar una relación con Constantina Fontán Rodríguez, primero novia y luego esposa y madre de su hija: su hermano Ángel y él se casaron con las hermanas Gumersinda y Constantina, respectivamente. A esa asociación de intereses se sumó el hermano de ambas, Ramón, así como María Fontán Rodríguez, la matriarca del clan denominado “Las Pascuas”. Precisamente en la finca de esta, en el lugar de Valbón, parroquia de Agudelo (Barro), Venerando y Constantina fijaron su hogar en una quinta estilo indiano rodeada de amplios maizales.

Una década después, los dos matrimonios poseían tal fortuna que abjuraron de su condición de carteristas. Con la mayor desfachatez, denunciaron ante el gobernador civil, José Batuecas, una persecución policial “injusta” y defendieron su nueva condición de “personas decentes”.

De la Dictadura de Primo de Rivera al estallido de la Guerra Civil, Venerando y su banda incrementaron su leyenda

A partir de entonces fue cuando Venerando empezó a comportarse como un señor, siempre impecablemente vestido de traje y corbata, confraternizando con gente importante o influyente, comiendo en buenos restaurantes y viajando mucho a un lado y otro del río Miño como hombre de negocios. Su abierta preferencia por los coches norteamericanos (Hudson, Packard y Marmon) también evidenciaron su deseo de epatar en todas partes.

No tardó mucho en demostrarse, sin embargo, que Venerando no había abandonado su “trabajo” habitual ni por un momento. En todo caso, había comenzado a explorar otras actividades parejas, tanto o más lucrativas.

De la Dictadura de Primo de Rivera al estallido de la Guerra Civil, Venerando y su banda incrementaron su leyenda, dando mucho que hablar en las páginas de sucesos de la prensa gallega. Pero encajó muy mal la Ley de Vagos y Maleantes que aprobó la República en 1933 y que, en la práctica, supuso un endurecimiento de las penas para las gentes de mal vivir.

Venerando rubricó su queja al año siguiente mediante una fuga de película, tras serrar dos gruesos barrotes de la cárcel de Caldas de Reis. Con el mismo descaro que siempre caracterizó su actividad delictiva, dejó escrita una carta en su celda, exonerando a su guardián por la huida, asegurando que no había cometido delito alguno en los últimos siete años, y anunciando su marcha de España para tratar de encontrar sosiego en otro lugar. Todo mentira.

Su última detención conocida en la feria de Celanova se produjo en verano de 1962, cuando ya tenía 69 años

Enrique Acuña, el historiador que escribió la semblanza mejor documentada sobre Venerando sin ningún miramiento, apuntó su condición en el Franquismo como “confidente da policía pontevedresa, que o tiña como valor seguro e disposto para resolver delitos acaecidos na súa demarcación”.

Así se entiende bien la anécdota vivida por Xosé Fortes como teniente de la Policía Nacional el día del partido Pontevedra-Real Madrid en 1964. Los carteristas hicieron su agosto y una de sus víctimas no fue otro que el delegado del club blanco. En el palco de Pasarón se armó una buena por el desprestigio que suponía para la ciudad. La directiva trasladó su preocupación al teniente Fortes, y un sargento presente le dijo con seguridad: “No sé preocupe, mi teniente; yo me encargo”. Ante el asombro de Fortes, al final del partido, apareció su subordinado con la cartera intacta tras apremiar a Venerando.

A pesar de no tener necesidad alguna, Venerando siguió en el oficio hasta el final. Su última detención conocida en la feria de Celanova se produjo en verano de 1962, cuando ya tenía 69 años. Cuatro años antes, protagonizó un oscuro episodio, al aparecer tendido en el suelo junto a la Estación en Torre del Bierzo, con 11.000 pesetas en la cartera que llevaba encima. Trasladado a una clínica de Ponferrada, el equipo médico apreció una fuerte conmoción cerebral y otras heridas graves a causa de un atropello. Eso se pensó al menos.

Venerando Fernández González distó mucho de ser el Robin Hood de una leyenda exagera

Venerando Fernández González distó mucho de ser el Robin Hood de una leyenda exagera, según la cual desplumaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Él robó y trapicheó cuanto pudo al filo de la ley, no para sobrevivir, sino para vivir como un marqués. También hizo aparecer muchas carteras sustraídas por el arte de birlibirloque para ganarse favores o perdones de vecinos y conocidos, de acuerdo a su propia conveniencia.

Cuanto más se profundiza en su trayectoria con rigor, peor sale retratado, y quizá nunca conoceremos su historial delictivo completo. Ya mayor, le gustaba contar anécdotas de sus andanzas, para regocijo de un auditorio entregado.

Venerando murió en la cama de su casa en Agudelo en 1971.

Mouzo, juez tolerante

Venerando compareció en repetidas ocasiones ante el juez Evaristo Mouzo Domínguez en su juzgado de Santiago; por esa razón, ambos eran viejos conocidos. Pero en cierta ocasión, el carterista encajó con pesadumbre la quincena de rigor. Al escuchar la condena, se acercó al juez y le dijo en voz baja: “Don Evaristo, no puede usted hacerme esto. Una fulana -explicó compungido- me pegó unas purgaciones y en la cárcel no podré curarme bien. A lo peor, me pongo incluso a criar malvas”. El juez lo miró, le creyó y atendió su ruego. “De acuerdo. Trata bien ese problema y cuando estés curado, preséntate ante mí para acatar la pena”. Venerando tardó más de lo debido en cumplir su palabra, y cuando Mouzo pensó que había volado, al fin compareció en el juzgado, y al verlo le reprochó su demora. “Has tardado mucho en curarte, ¿no?”, le dijo. Y él respondió con un guiño: “Si señor, pero es que eran unas purgaciones de garabatillo”. (La infección de gonorrea más difícil de curar, que requiere un largo tratamiento.) Mouzo llegó a magistrado del Tribunal Supremo y contó con alborozo en Madrid esta anécdota de Venerando en repetidas ocasiones.

Un golpe muy sonado

A mediados de 1930, Venerando se vio implicado en un sonado robo cometido nada menos que en el Palacio Episcopal de Ourense. Cuando la policía detuvo a los autores materiales, Manuel Díaz “El Elegante” y Manuel Posse “Pernacanda”, y pudo reconstruir todos sus pasos para deshacerse del cuantioso botín, ahí aparecieron Venerando y Constantina, su cuñado Ramón y su mujer Francisca, además de Víctor Hermida. Un cambista de Valença de Miño identificó a tres de ellos sin la menor duda como las personas que habían estado en su establecimiento para tratar de vender por la mitad de su valor los títulos sustraídos. Igualmente resultó fatal para su localización el Hudson matrícula PO-1607 visto en aquel lugar. La brillante operación que compartieron al alimón la Policía y la Benemérita finalizó con un registro en su casa de Agudelo, donde aparecieron enterrados los títulos robados que no consiguieron enajenar en Portugal, envueltos en un viejo chaleco dentro de una lata. O sea, blanco y en botella. Una gacetilla periodística presentó a Venerando como “un hombre sin recursos en no lejanos años, que disfruta hoy de desahogada posición”.

Respeto a los Ballina

En cierta ocasión, Manuel González López de la Ballina, médico de Lérez y sobrino de Enrique César, “el médico dos pobres”, realizó un viaje en tren a Madrid y acudió al vagón-restaurante para tomar un café. Allí saludó a un amigo que lo invitó; pero cuando este echó mano a la cartera, observó que no estaba en su bolsillo. Más que el dinero, la víctima lamentó con pesar la pérdida de un documento importante, y Ballina trató de animarlo cuanto pudo. Tras despedirse y acudir a su vagón, el destino quiso que el médico divisara a Venerando en el pasillo. Ballina lo tuvo claro, pero no increpó al carterista. Le explicó la desolación de su amigo y le pidió que hiciera cuanto estuviera de su mano, nunca mejor dicho, para recuperar aquel documento. A la mañana siguiente, Ballina se encontró de nuevo con su amigo en la cafetería antes de llegar a Madrid. Tras comentar el incidente, éste se percató repentinamente que la cartera había vuelto a su chaqueta y al abrirla comprobó asombrado que estaba intacta. No faltaba nada; doble motivo de celebración. Al regresar a su vagón, Ballina vio que Venerando estaba esperándolo y éste le dijo: “¡Don Manuel, xa está feito!”