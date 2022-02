La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado este domingo la exhibición de armas reales en centros de Formación Profesional de Pontevedra, durante el horario lectivo, concretamente en las clases del Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural. FFW expone que durante los días 18 y 21 de febrero se desarrollaron sesiones en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán, en las que se proyectaron imágenes de armas y diferentes tipos de munición, al tiempo que se exhibían armas reales (arco y rifle) "con los peligros que eso implica".

"El contenido de las charlas fue divulgado a través de redes sociales, donde queda patente que la intención no era educativa, sino realizar una defensa de la caza y propiciar la participación del alumnado presente", expone FFW.

Para la Fundación Franz Weber estas actividades suponen "una banalización de la violencia y trivializar sobre el uso de armas de fuego empleadas para matar animales, en la línea contraria de lo que viene recomendando el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Precisamente este órgano internacional reclama alejar a los menores de edad de cualquier tipo de violencia".

Rubén Pérez, responsable de campañas de la ONG, ha subrayado que "Queremos compartir nuestra preocupación por estas dinámicas adoctrinadoras del sector económico de la caza, que se lucra de la muerte de animales y es responsable de más de 60 muertes humanas desde 2010 en accidentes de caza, que al repetirse de forma metódica ya no deberían ser considerados accidentes sino daños inherentes a la actividad". "No es la primera vez que vemos el desembarco de grupos a favor de la caza en este centro educativo, una situación que no se da en ninguna otra institución académica pública de Galicia". Advierte Pérez.

Desde Fundación Franz Weber han avanzado que solicitarán al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la adopción de medidas adecuadas para evitar que la exhibición de armas o la trivialización sobre su empleo se convierta en un hecho habitual.

En este sentido FFW se ofrecen a asesorar a los técnicos de la consellería en la elaboración de los currículos escolares "basados en la protección de la vida y no en su aniquilación para el próximo curso, incluyendo contenidos sobre el respeto, la empatía y la convivencia responsable con animales, en la línea de lo marcado por la conocida popularmente como LOMLOE, la última reforma educativa estatal".