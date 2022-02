En una nueva asamblea de afectados por las expropiaciones del nuevo vial de acceso a Montecelo, los vecinos denunciaron que el precio que les pagan por sus terrenos “no llega ni a lo que pagamos nosotros en impuestos por ellos”, explica Eulogio Sartier, portavoz de los afectados. Estos vecinos han recibido liquidaciones de entre 4 y 6 euros por metro cuadrado ocupado, cuando en las expropiaciones del nuevo hospital se pagó el metro entre 18 y 22 euros, según aseguran estos afectados.

También denuncian que no se abonan los muros de cierre “ni por la mitad de lo que valen”, indica Sartier. “Con lo que dan, la gente no puede hacer ni la mitad del muro que tenía antes”, explica. La administración no asume la reposición de los muros retranqueados.

De la misma forma denuncian que no se valoran los árboles y estructuras agrícolas existentes, que suponen otra merma en la valoración de las propiedades afectadas.

Por otra parte, estos vecinos de Mourente denuncian que el gobierno local continúa sin recibirlos. Han presentado varios escritos en los que solicitan una reunión con el alcalde, o con los concejales responsables de Obras y de Rural, y no han recibido ninguna contestación. “El diálogo del que presume el gobierno de Lores es solo de cara a la galería, porque en la realidad no contestan a nada”, critica este portavoz vecinal.

Tampoco han obtenido respuesta alguna a las alegaciones presentadas, mientras que el proceso expropiatorio sigue su curso y los afectados ya han recibido las liquidaciones, con las que no están conformes.

Por todas estas cuestiones, los afectados por las expropiaciones del vial de Montecelo han solicitado la mediación de la Valedora do Pobo y anuncian que recurrirán “al Defensor del Pueblo estatal, a Bruselas y a donde haga falta” hasta lograr ser escuchados.

Perito

En la reunión de afectados celebrada en la noche del pasado viernes se decidió que el colectivo contratará un peritaje de los terrenos afectados por la expropiación para recurrir la tramitación de la administración.

Vuelven a solicitar, por último, que el alcalde de Pontevedra, o algún responsable municipal, les reciba para poder exponer al menos sus demandas, dado que es el Concello quien asume la obra de los viales del nuevo hospital, aunque las expropiaciones las abone la Xunta.

Para hacer esta obra hay un total de 85 fincas afectadas en el entorno de Montecelo.