El Entroido devuelve la fiesta a las calles y las comidas de disfraces sustituyen al desfile

Las calles y plazas de la Boa Vila se llenaron de gente que este año ha decidido ponerse su mejor careta, y no tanto la mascarilla, para vivir la celebración más alegre del invierno. Así, tanto en el casco histórico como en otros emplazamientos del centro de la ciudad la tónica general este sábado de Carnaval fueron durante todo el día las terrazas de hostelería llenas hasta la bandera e incluso con complicaciones para conseguir una mesa sin reserva previa.

Hubo comidas y hubo cenas y el exterior estuvo muy solicitado por los grupos para no sobrepasar los límites establecidos por la Xunta de Galicia en la lucha contra la pandemia: de 20 comensales en las terrazas y solo 10 dentro de los bares y restaurantes.

Además, este es el primer fin de semana en el cual deja de ser obligatoria la presentación del pasaporte COVID para acceder a este tipo de establecimientos.

El caso es que el ambiente de ayer en la ciudad se asemejaba más a un día como los de Feira Franca, solo que en lugar de vestirse de medieval la gente optó por disfrazarse.

El hecho de que proliferasen tantas comidas y reuniones se debió a que este año no ha habido desfile, tal y como decidió el Concello de Pontevedra por la situación sanitaria, ya que la sexta ola no acaba de remitir y sigue habiendo 2.284 casos activos de COVID en el área, de los cuales más de 700 son en vecinos del municipio capitalino.

En lugar de las tradicionales carrozas, el gobierno local ofreció un programa sencillo en el que los protagonistas fueron las charangas con sus pasacalles, los talleres de juegos y manualidades para niños y la representación de carnavales tradicionales por el caso histórico: del Entroido de Samede y del Folión de Labregos de Trives.

Hoy domingo no hay ninguna actividad prevista en la Boa Vila, aunque seguramente los que ayer se unieron a la fiesta no las echarán en falta.

Sí estará abierta en horario de 11 a 20 horas la I Feira das Reposterías e Panaderías del Entroido Gastronómico de Pontevedra, en la Praza de España, que cuenta con una decena de stands en los que se podrán degustar los postres típicos de estas fechas.

Las principales localidades de la comarca son hoy domingo las protagonistas del Entroido. En Sanxenxo hay animación en la calle y entre las 10.30 y las 13.30 talleres de disfraces para niños de 3 a 12 años, en el edificio de usos múltiples de Portonovo.

En Poio, a partir de las 16.30 horas en A Seca habrá fiesta con talleres y animación a cargo de Javi Solla, mientras que en Marín entre las 17 y las 19.30 horas la cita para toda la familia será en el Parque Eguren.

El Concurso de Murgas sufre un cambio: será solo el lunes y jueves

El Concurso de Murgas de este año finalmente sufrirá una modificación, de modo que reducirá sus días de celebración a dos: el lunes y el jueves a las 21 horas en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Se elimina la sesión prevista para el miércoles. El cambio se debe a que al contar con solo cuatro grupos participantes es suficiente con dos actuaciones cada uno, que se desarrollarán una en cada una de las noches. De este modo, el lunes, 28 de febrero, actuarán Val do Lérez, Murga do Naveiro, Los PTV y Equipo Ja, mientras que el jueves, día 3 de marzo, el orden será diferente: Val do Léez, Los PTV, Murga do Naveiro y Equipo Ja. La final, obviamente, será el jueves.