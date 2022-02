El concejal del PP de Pontevedra Pablo Fernández ha valorado la resolución de la concesión de los fondos Next Generation dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El popular ya había dicho que Pontevedra era la única capital de provincia española que no se presentó a esta convocatoria al no tener un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un documento que los populares “ya habían reclamado realizar hasta en dos ocasiones y que era necesario para acceder a esta línea de ayudas”.

El ministerio acaba de resolver la concesión de estas ayudas a las que se presentaron 193 municipios con proyectos por valor de 1.500 millones de euros, de los cuales ha sido seleccionados casi el 90% de las solicitudes y se ha agotado el crédito. En Galicia, se han concedido más de 35 millones de euros, según expone Fernández, quien concede importancia a varios proyectos “que han sido aprobados, pero no han podido financiarse por falta de crédito y tendrán prioridad en futuras convocatorias y que ascienden a casi 400 millones de euros de los 500 que saldrán a concurso”. “Efectivamente se convocará una segunda edición de estos fondos, por valor de 500 millones de euros, frente a los 1.000 ya adjudicados. Dicha convocatoria llegará ya muy mermada, ya que los proyectos aprobados en la convocatoria actual tendrán prioridad en la adjudicación de fondos”, ha recalcado Fernández.