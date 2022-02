"Lito", luces y sombras del empresario que revolucionó las verbenas gallegas

Hay un antes y un después en el mundo de las verbenas y orquestas de Galicia con la irrupción en el negocio de Ángel Martínez Pérez “Lito”. Ayer, reconocidas salas de fiestas y empresarios del sector del espectáculo en Galicia lloraban la muerte del empresario y agradecían “su trabajo por la música”, como es el caso de la sala Chanteclair. “Gran empresario, mejor persona”, indicaban. Colectivos como Serfega, la asociación de Servizos de Festas de Galicia también lamentaban su fallecimiento y destacaban su contribución a la modernización del sector. "Gracias a él las orquestas gallegas pasaron a ser conocidas a nivel nacional", indica José Veiga, en nombre de la entidad.

"Gracias a él las orquestas gallegas pasaron a ser conocidas a nivel nacional", indica José Veiga

Explican que convirtió la tradicional verbena en un fenómeno de masas y que revolucionó el concepto de orquesta con la creación de formaciones como París de Noia o Panorama (entidades que insisten en desvincularse del empresario desde que surgieron sus problemas legales).Las orquestas dejaron de ser meros grupos musicales para crear espectáculos que arrastraban legiones de fans.

A lo largo de su trayectoria hubo también críticas al patrón de las orquestas gallegas más allá de sus problemas con Hacienda. Incluso algunas salieron a la luz pública en un pleno municipal de Monforte, cuando el alcalde acusó al grupo empresarial de aprovechar esta situación de monopolio para imponer la contratación de sus orquestas para todas las fiestas del pueblo o, de lo contrario, no contarían con las más solicitadas. Ante la negativa, el regidor se encontraba con las orquestas más prestigiosas de Lito tocando a la mitad de precio en ayuntamientos vecinos. O en Santiago, donde al no ser contratadas para la Ascensión no dudó en contraprogramar con una fiesta en una parroquia vecina.

El empresario falleció ayer al precipitarse desde el puente de A Barca con la intención de quitarse la vida

El empresario pontevedrés Ángel Martínez Pérez, más conocido como “Lito”, falleció ayer al precipitarse desde el puente de A Barca en Poio al arcén de la autopista AP-9 alrededor de las once de la mañana. La Guardia Civil investiga el suceso, aunque todo hace indicar que Martínez Pérez saltó al vacío con la intención de quitarse la vida. El suceso se produjo cerca de su casa de A Caeira, en el municipio poiense.

Conocido como el “rey de las orquestas en Galicia”, por el dominio que tenía del mercado de las verbenas en la comunidad autónoma, “Lito” había tenido que sentarse en la última década en reiteradas ocasiones en el banquillo de los acusados de los juzgados de Pontevedra por las continuas acusaciones de fraude fiscal que le imputaban tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía. Le acusaban de ocultar al fisco los beneficios millonarios que obtuvo de sus negocios en el mundo del espectáculo y, concretamente, de las orquestas gallegas.

En los últimos años también padecía problemas de salud graves que incluso habían obligado a suspender varios juicios al no estar en condiciones de afrontar un proceso penal. También trascendió que había sido incapacitado civilmente. En uno de los últimos intentos por juzgarle, su abogado indicó al tribunal que Martínez Pérez padecía una “enfermedad neurológica degenerativa” que iba empeorando poco a poco su situación mental.

Martínez Pérez padecía una “enfermedad neurológica degenerativa”, según se indicó en uno de los juicios, y había sido incapacitado civilmente

Nacido en Vigo hace 58 años, se forjó una carrera de empresario de éxito en el sector del espectáculo y las verbenas en Galicia que le llevó a fundar a mediados de los años ochenta un grupo empresarial que fijó su sede en Caldas de Reis. “Lito” está detrás de la fundación de las orquestas de mayor éxito de principios de este siglo en Galicia como Panorama, París de Noia o Filadelfia (formaciones que actualmente están totalmente desvinculadas del empresario) y revolucionó el mundo de la verbena con sus espectáculos.

Llegó a tener en cartera a unas 70 orquestas y a controlar el 60% del sector en Galicia

“Lito” llegó a tener en cartera a unas 70 orquestas, entre ellas las de mayor caché de Galicia, y a controlar el 60% del mercado de las verbenas en la comunidad autónoma, según llegó a afirmar la Fiscalía.

El millonario negocio que tenía a “Lito” supuestamente en su cúspide (y que el Ministerio Público llegó a cifrar en una facturación de hasta 26 millones de euros en un año) vivió un punto de inflexión en la jornada del 27 de noviembre de 2013. Ese día, funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpían en la sede del grupo de empresas “Lito” en Arcos da Condesa, en Caldas, y localizaban ingente documentación en la que supuestamente se recogía toda esta facturación de hasta 26 millones al año dividida en dos partes. Por un lado una contabilidad “A” con los contratos que se declaraban –principalmente con las administraciones y otros operadores que exigían facturas–; y otra en “B” que quedaba oculta y que correspondía sobre todo a los negocios que se realizaban con las comisiones de fiestas.

A partir de ahí comenzó el “víacrucis” judicial para Martínez Pérez, dado que Hacienda y la Fiscalía comenzaron a revisar numerosos ejercicios contables de las empresas del Grupo Lito hasta el punto de que se abrieron un total de cinco investigaciones, cuatro de ellas en juzgados de la provincia de Pontevedra.

A día de hoy, en los juzgados de Pontevedra tan solo había sido condenado a una pena de dos años y tres meses de prisión por fraude fiscal, un fallo que había sido recurrido ante el Supremo

De estas últimas, tan solo dos llegaron a sustanciarse y una de ellas sin resolución firme. La primera batalla judicial la perdió Martínez Pérez pero solo en primera instancia. La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra le condenó en marzo de 2018 a doce años de cárcel y al pago de multas de indemnizaciones millonarias por delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, el Supremo revocó la condena y ordenó repetir el juicio.

Mientras la Audiencia se preparaba para volver a juzgar a “Lito”, el empresario obtenía una victoria crucial en los tribunales cuando el juzgado de lo Penal1 lo absolvía de la acusación de fraude fiscal por los beneficios obtenidos por los conciertos de la orquesta Filadelfia. Y resultó crucial porque además se declaraba ilegal el registro realizado en las dependencias de las empresas del Grupo Lito en Caldas. Se esfumaba buena parte de la prueba contra el magnate de las verbenas en Galicia.

Así, la repetición de aquel primer juicio en el que se le condenó a 12 años de prisión acabó con penas mínimas que sumaban dos años y tres meses de cárcel. Un fallo que además no es firme y está recurrido ante el Supremo.

Así las cosas, Martínez Pérez tenía pendientes al menos otros dos procesos. Uno le llevó a sentarse en el banquillo de la Audiencia para afrontar una petición del fiscal de 35 años de prisión, pero su deteriorada salud impidió la celebración de un juicio. Dado que su estado empeoraba, parecía abocar estos casos al archivo.

Recientemente, la situación judicial de Martínez Pérez no había variado, según informó su abogado. Con su muerte, las posibles responsabilidades penales también se extinguen.